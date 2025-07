Vídeos relacionados:

Daniela Reyes ha compartido con total naturalidad su experiencia con el bótox, un pequeño retoque estético al que decidió someterse recientemente y que ha generado un amplio debate entre sus seguidores. La influencer cubana de 27 años mostró el proceso a través de un video en redes sociales, donde dejó claro que se trataba de una decisión personal, meditada y tomada sin mayor dramatismo.

“Me puse bótox”, dijo abiertamente, acompañando el anuncio del antes, y mostrando su rostro con serenidad. No era algo improvisado: en un video anterior ya había explicado sus razones. “Algo que me preocupa es prevenir el área de las arruguitas. No veo bien y tiendo a fruncir el ceño. También veo cuando grabo que se me arruga la frente”, comentaba mientras conversaba con la especialista que la atendió en la clínica.

Captura de Instagram

La sinceridad con la que abordó el tema fue bien recibida por muchos, aunque también despertó una fuerte oleada de opiniones encontradas. Cientos de comentarios inundaron sus publicaciones. “No lo necesitabas”, “Tienes un rostro perfecto”, “Con 25 años ya inventando”, fueron algunas de las críticas más repetidas. Algunas personas incluso mostraron preocupación por el inicio de procedimientos estéticos a tan corta edad.

Otros, en cambio, defendieron su elección y destacaron que el bótox no siempre tiene una finalidad estética radical, sino preventiva. “No es por la edad, es por los gestos. Es mejor antes que cuando ya tienes las arrugas marcadas”, escribió una usuaria, que compartía su propia experiencia. También hubo quien agradeció su franqueza por tratar abiertamente un tema que todavía genera estigmas.

Daniela no respondió directamente a los comentarios, pero se mostró confiada y serena. El cambio sería apenas perceptible, y en sus gestos se percibe que no busca transformarse, sino simplemente cuidarse de forma preventiva.

Lo más leído hoy:

Como ya ha hecho en otras ocasiones, optó por hablar desde la honestidad. No lo presentó como un cambio radical, ni como una necesidad, sino como una elección más en su rutina de autocuidado. Su actitud recuerda que la transparencia también tiene un valor en redes, sobre todo cuando se trata de figuras con influencia pública.

Preguntas frecuentes sobre Daniela Reyes y sus decisiones estéticas