Daniela Reyes responde a sus seguidores si el año que viene concursará en Miss Universe Cuba

La influencer cubana Daniela Reyes se sinceró con sus seguidores sobre una pregunta que le hacen con demasiada frecuencia en las últimas semanas: ¿Vas a concursar para Miss Universo el año que viene?

“Esto me lo preguntan constantemente, constantemente, y la verdad es que no lo veo como una posibilidad realmente, nunca me lo había planteado”, confesó Daniela en un video compartido en sus historias de Instagram durante una sesión de preguntas y respuestas con sus followers.

Aunque aseguró que nunca se imaginó en un certamen de belleza, la joven reconoció que la insistencia de sus seguidores ha hecho que empiece a considerar la idea: “Ustedes son los que me han hecho como que ponerle atención a eso porque me lo ponen mucho, mucho, mucho”.

Daniela no descarta del todo la posibilidad, aunque advierte que no es una decisión tomada: “Si en algún momento me ha pasado por la mente ha sido por ustedes porque me lo han puesto demasiado, demasiado, pero tampoco lo descarto”.

La popular influencer admitió que, aunque el mundo de los certámenes de belleza no ha sido parte de sus planes, hay algo que le genera ilusión: “Realmente les digo que sí, de pronto a veces como que me hace un poquito de ilusión, pero todavía no lo he decidido porque es algo bien complejo, es algo muy lindo, pero que lleva muchísima preparación y no lo sé, nunca me había planteado estar en un concurso, en un certamen de belleza, entonces nada, no sé”.

Por ahora, Daniela Reyes continúa enfocada en sus proyectos personales y en la creación de contenido, mientras sus fans siguen soñando con verla representar a Cuba en un certamen de belleza internacional.

