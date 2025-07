Daniela Reyes por primera vez en Telemundo y sus fans reaccionan con orgullo: "Qué lindo ver a una cubana superándose"

La influencer cubana Daniela Reyes vivió este jueves un momento especial en su carrera al presentarse por primera vez en las instalaciones de Telemundo, en Estados Unidos.

La joven, que ha conquistado al público cubano en redes sociales, compartió su emoción en Instagram con una serie de fotos desde el set de "Noticias Telemundo Ahora".

“Hoy tuve una experiencia muy linda. Gracias Noticias Telemundo por tenerme. Soñar en grande, avanzar con calma, con propósito e intención”, escribió en su publicación, acompañada de imágenes donde se le ve sonriente y elegante con un conjunto blanco y negro.

Los seguidores no tardaron en llenar la publicación de mensajes positivos y orgullo cubano: “Qué lindo ver a una cubana superándose”, comentó una usuaria.

Otros seguidores le escribieron en los comentarios: “Te mereces todo lo lindo de este mundo”; “Este es el fruto de ser original , humilde, saber manejar las redes y no estar nunca en polémicas, te mereces esto y más Dani, tú viniste a este país a brillar aún más y has sabido hacerlo muy bien”; “Estás en tu mejor momento disfrútalo, sigue luchando por tus sueños”; “La verdadera reina Miss Universo es ella y no pienso discutirlo con nadie”; “Tú sigue dando pasos firmes, siempre enfocada en ti y en tus propósitos y verás como todo aquello por lo que estás trabajando se manifestará”; “Ella es fina, elegante, cero polémicas, vulgaridad, chusmería, transmite mucha vibra positiva”.

La aparición de Daniela en uno de los sets más reconocidos de la televisión en español en Miami ha sido motivo de celebración entre sus fans, y es que el paso de Daniela por Telemundo podría marcar el inicio de una nueva etapa profesional para la joven, que sigue apostando por su crecimiento personal y profesional fuera de Cuba.

