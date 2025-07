Cubana en Miami se defiende de críticas: "Desde que llegué estoy trabajando como una mula y no me ha servido de nada"

Tras la viralización de un video en el que expresaba su frustración con la vida en Estados Unidos y afirmaba que prefería vivir en Cuba, una cubana residente en Miami volvió a las redes sociales para responder a la ola de críticas que recibió.

En un segundo video, compartido por varias páginas y perfiles como La Familia Cubana, la mujer arremetió contra quienes la señalaron por sus opiniones.

“Personas que vivían arrastradas en Cuba, son los que dicen que este país es el mejor. Están arrastrados igual aquí y siguen con que es el mejor país”, dijo.

La cubana negó ser una persona vaga, como algunos usuarios la calificaron, y aseguró que desde su llegada a EE. UU. no ha parado de trabajar.

“Te critican que eres una vaga, que tú no trabajas, que lo que te gusta es lo regalado. Yo desde que llegué a este país estoy trabajando como una mula, y de qué me ha servido, de nada, sabes por qué no me ha servido de nada, es 1,200 de renta, es paga carro, paga esto, paga aquello, paga, paga y paga y con qué te quedas en el bolsillo, con 100 dólares, que no te dan casi para nada porque en lo que vas y compras no sé qué se te fueron los 100 dólares, no me digas que no se te van 100 dólares aquí solamente en comprar comida”, aseguró.

También cuestionó los beneficios del sistema de ayudas en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida: “‘No porque dan ayudas’. ¿Dónde están las ayudas? A ver, sí, hay muchos estados que sí dan ayudas, no te digo que no, en Miami son las perras colas de los muertos de hambre para coger cosas regaladas y entonces viven criticando que a mí me gusta lo regalado y son los primeros que van para las colas a coger lo regalado”.

Con evidente molestia, la mujer reivindicó su esfuerzo personal y criticó lo que considera una doble moral por parte de otros cubanos: “Fíjense si yo soy una vaya y desde que llegué me estoy comiendo este país de trabajo que mis manos parecen manos de hombre porque tengo las manos llenas de callos, ahora ve y mira a ver qué mujer por ahí tiene las manos llenas de callos, ninguna, porque todas quieren OnlyFans, no sé qué, trabajo fácil. La que quiera hacer con su vida lo que le dé la gana que lo haga, pero no vengan tampoco a llamarme vaga porque no lo soy”.

El video ha generado una nueva ola de reacciones en redes sociales, donde se reaviva el debate entre los cubanos sobre las dificultades reales de emigrar y rehacer la vida en el extranjero y las carencias aún mayores de quienes permanecen en la isla.

“Yo pago 1,200 de renta y ahora me lo van a subir a 1,791, soy madre soltera, gano el mínimo, pago carro, seguro, agua, luz e internet, ayudo a mi familia en Cuba, me quedo sin ni este peso, pero sigo diciendo Dios bendiga a los Estados Unidos de América”; “Pero pagas carro, pero gastas en Comida porque hay comida, pero pagas una renta donde vives con dignidad, pero tienes luz, pero tienes agua, pero tienes Internet, pero tienes trabajo para pagar las cosas necesarias y vivir con decoro, pero si no te sientes a gusto como salta a la vista, tu país, tu nación, tu tierra, te recibe con los brazos abiertos. OJO lleva linterna que nunca hay luz”; “Mi vida da gracias a Dios que tienes trabajo con el cual pagas renta, luz, internet, que pagas carro y los demás biles y que al final te quedan 100$, acabas de describir que tienes una vida digna con el sudor de tu frente, qué trabajo tenías en Cuba, qué vida, qué carro. Seamos más agradecidos primero con Dios que nos da salud y trabajo y agradezcamos a este país que nos deja gozar de lo que el país nuestro nos privó”, comentaron algunos.

Otros fueron aún más fuertes en sus críticas: “Sácate un pasaje y vete para Cuba. No critiques más, aquí todo el mundo sabe que aquí se viene a trabajar, y para triunfar no es de la noche a la mañana, hay que darle duro, así que no critiques tanto este gran país que te ha dado la oportunidad que en tu vida te iba a dar el tuyo”; “Supérate. Yo llegué a este país siendo profesional, estuve trabajando de limpieza, de hoteles y casas y hoy soy empresaria. Pero pasé cursos, me preparé durísimo y ahora tengo lo que en Cuban nunca iba a lograr. Yo le agradezco mucho a este país ser lo que soy hoy”; “Deberías de regresar a tu país donde no tienes que pagar nada porque simplemente no hay nada… y lo poco que hay no lo puedes pagar… y sí, este es el mejor país del mundo. Y si no lo sabes valorar es porque no es para ti”; “Nin̈a pero nadie te obliga a estar aquí sencillamente regresa a Cuba. Este sí es un gran país te guste o no y agradece al menos que te queden 100 dólares después que pagas todo porque en Cuba por mucho que trabajes no llegas ni a 20 dólares para cubrir tus gastos”.

Preguntas Frecuentes sobre la Emigración Cubana y la Vida en Estados Unidos