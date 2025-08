Cubano en EE.UU. denuncia robo en su casa: "Todo nuevo de paquete. No me dieron tiempo ni de usarlo"

El joven cubano conocido en TikTok como @papa44646 denunció que le robaron todos sus electrodomésticos y pertenencias en su vivienda ubicada en Kansas City, Estados Unidos.

“Échense esto mi gente. Yo pensaba que esto nos iba a pasar en Cuba. Miren, no es en Cuba nada más, miren para aquí, miren esto. Échense esto. Miren, miren esto no se lo pierdan", dice mientras antes de mostrar las estancias.

"Me fui unos días a la casa a trabajar por otro lado y ahora regreso y me han dejado la casa como un terreno de pelota. Miren para aquello: frío, televisor, cocina, todo nuevo de paquete. No me dieron tiempo ni de usarlo, de madre”, relató en el video publicado en su cuenta.

En las imágenes, que duran menos de un minuto, se observa al hombre mostrando la vivienda prácticamente vacía. Según explicó, apenas había tenido tiempo de estrenar los equipos cuando ocurrió el robo.

La publicación desató cientos de comentarios y abrió un debate sobre la seguridad y el uso de redes sociales para mostrar la vida privada. Muchos usuarios advirtieron sobre los riesgos de anunciar ausencias en línea: “Eso pasa cuando se pasan cada minuto por las redes, diciendo dónde están y los ladrones mirando las redes”. Otros apuntaron a un posible círculo cercano: “Tus mismos conocidos, investiga”, “Ese fue uno del grupo de amiguito, siempre es alguien que te conoce”.

El propio creador confirmó en respuestas a los usuarios que el hecho ocurrió en Kansas City y que ya no contaba con cámaras de seguridad en la vivienda. Varios le recomendaron contratar un seguro y colocar alarmas conectadas a la policía.

No es la primera vez que el cubano se vuelve viral en redes sociales. En marzo pasado, mostró su reto de remodelar una casa en solo un mes, donde mostró en TikTok cómo transformaba una vivienda en pésimas condiciones. “Échense esto. Esta casa, el piso, la cocina… Parece una casa de brujas. Tengo que hacerla completa yo solo y me dieron un mes. A ver si lo logro”, dijo entonces.