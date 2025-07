Roban a reconocido youtuber cubano en el portal de un hotel en La Habana

El popular youtuber cubano "Vámonos Con Juanka" fue víctima de un robo en la madrugada del pasado viernes 18 de julio, justo en el portal del Hotel Inglaterra, uno de los sitios más emblemáticos del centro histórico de La Habana.

Según relató el propio creador de contenido en una emotiva publicación en su cuenta de Facebook, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:16 am, cuando decidió sentarse en los muebles del portal del hotel a esperar el amanecer mientras tomaba su café matutino, como acostumbra hacer.

"Estaba un poco agotado y el cansancio me venció", escribió.

Facebook / Vámonos Con Juanka

Fue en ese momento de descuido cuando, al parecer, un desconocido se acercó sigilosamente y sustrajo un bolso negro que Juanka tenía junto a él.

En su interior se encontraban su móvil Redmi Note 11, dos billeteras con una considerable suma de dinero, documentos oficiales, tarjetas bancarias y dos frascos de perfume.

El youtuber fue despertado minutos después por el custodio del hotel, pero ya era tarde. Intentó localizar al ladrón llamando a su propio número y corriendo desesperadamente por el bulevard de San Rafael, sin éxito.

Facebook / Vámonos Con Juanka

La indignación del creador digital no solo radica en la pérdida material, sino también en las condiciones de seguridad del lugar.

Según denunció, las cámaras del portal del Hotel Inglaterra no funcionan, al igual que las de la primera cuadra del bulevard. También criticó la escasa presencia policial en la zona, incluso en un lugar tan concurrido como ese.

Facebook

"Ahora entiendo por qué se pasean y hacen de las suyas los ladrones, estafadores, carteristas y otros malhechores a diario", señaló.

A pesar del duro golpe emocional, Juanka aseguró que mantiene intactas sus ganas de seguir trabajando y de señalar los problemas que afectan a su país.

"Me lo han robado todo, y hoy me siento devastado… pero no me han arrebatado las ganas de seguir ayudando a quien lo necesite", concluyó.

Hasta el momento, no se ha informado sobre avances en la investigación del caso.

