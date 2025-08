Escaparon del comunismo en Cuba y la URSS, pero en EE.UU. enfrentan la amenaza de expropiación

Foto © X / Institute for Justice @IJ

Honey Meerzon y Luis Romero, residentes de Perth Amboy (Nueva Jersey), están en un litigio contra la ciudad, que busca adquirir sus propiedades aplicando el 'dominio eminente'. Ambos afirman que sus familias emigraron de la URSS y Cuba para escapar de regímenes comunistas.

Honey Meerzon, hija de una familia que salió de la Unión Soviética en los años setenta, compró en 2016 una vivienda multifamiliar donde residen cuatro familias. “Mi familia vino a este país para una vida mejor. Fui a la universidad, tengo un máster. Traté de salir adelante con esta propiedad y ahora me la quitan para dársela a alguien con conexiones”, dijo a Townhall.

Luis Romero es dueño de Quick Tire & Auto, un taller en funcionamiento desde 1976. Contó que su padre emigró de Cuba después de la llegada al poder de Fidel Castro, preocupado por la posibilidad de que lo reclutaran para la guerra en Angola. “Aquí estoy, en Estados Unidos, y he estado agradecido porque este es mi país. Y nunca pensé que esto pudiera pasarme aquí… que vengan y te quiten la propiedad legalmente”, declaró.

Según Romero, hace una década un promotor le advirtió: “Si no vendes, va a ser malo para ti porque la ciudad te lo va a quitar. No vas a recibir nada”.

El ayuntamiento de Perth Amboy clasificó los inmuebles como “blighted” (*deteriorados*) para incorporarlos a un plan urbanístico de 44 acres. De acuerdo con la demanda presentada por el Institute for Justice (IJ), el informe que respalda esta decisión menciona como evidencias “dos pedazos de cartón en la entrada” y “la presencia de un gato callejero”. Romero agregó que también se alegó que su taller está “demasiado cerca de la acera”, algo que considera común en la zona.

Los propietarios indicaron que no tienen citaciones por violaciones de código urbano y que ofrecieron modificar sus edificios para ajustarse a los requisitos del proyecto, propuesta que, aseguran, fue rechazada. En audiencias públicas, dijeron, participaron entre 80 y 100 vecinos en oposición a la medida, que fue aprobada por el consejo municipal con un voto en contra.

El Institute for Justice (IJ), que representa a los demandantes, sostiene que las propiedades no cumplen con los criterios de deterioro exigidos por la ley estatal. En una publicación en X, la organización afirmó: "Han trabajado duro para crear negocios exitosos y esperan dejar un legado para las futuras generaciones. Ahora la ciudad de Perth Amboy, Nueva Jersey, quiere quedarse con sus propiedades etiquetándolas como ‘blighted’, citando nada más que pequeñas cantidades de basura y un gato callejero. Si las propiedades de Honey y Luis no están a salvo del #DominioEminente, entonces la propiedad de nadie lo está”.

El 'dominio eminente' en Estados Unidos permite al gobierno adquirir propiedades privadas para uso público y con compensación justa, según la Quinta Enmienda.

A diferencia de las expropiaciones en regímenes comunistas, en Estados Unidos la Constitución prohíbe confiscaciones sin compensación y establece que toda adquisición debe justificarse por un propósito público y ofrecer pago justo, con derecho a apelación.

No obstante, tras el fallo Kelo v. City of New London (2005), los gobiernos locales pueden aplicar esta figura para proyectos privados si se argumenta que cumplen un “propósito público”.

Nueva Jersey modificó su normativa tras esa sentencia, pero mantiene la opción de expropiar en áreas declaradas como “blighted”, una definición que, según la abogada Bobbi Taylor (IJ), “se ha expandido tanto que puede significar cualquier cosa”.