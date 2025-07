Cubana I-220A, detenida por ICE y en libertad con grillete: "Apliqué hace dos años a la residencia"

Una joven cubana, que prefiere mantenerse en el anonimato, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a la salida de su trabajo sin importar que tiene permiso para trabajar en vigor y aplicó hace dos años a su residencia.

Pese a la aplicación generalizada de Matter of Q. Li, que obliga a defender los casos en detención y sin fianza, ella fue puesta en libertad bajo fianza, con grilletes, hace quince días, después de pasar un mes en un centro de detención de inmigrantes. Su caso, según la abogada experta en temas migratorios Liudmila Marcelo, es un mal menor en estos momentos. O sea, casi se puede decir que ha tenido suerte.

En conversación con CiberCuba desde Phoenix, Arizona, la joven contó su experiencia. "Me detuvieron delante de mi trabajo, cuando iba saliendo en el parqueo. Me preguntaron si tenía papeles para trabajar, enseñé mi permiso de trabajo, tengo mi permiso de trabajo, mi 'social' y me detuvieron porque no tengo residencia, simplemente porque no me ha llegado la residencia que apliqué hace dos años", comenta a esta plataforma vía audios de WhatsApp.

Según su experiencia, el centro de detención es un lugar en el que ella se encontró con otras mujeres detenidas. "Había muchas, de muchas nacionalidades. Cuando entras el primer día lo pasas mal porque te dejan 12 horas en un cuarto frío donde los asientos son de aluminio, sin sábanas ni nada. Ahí te dejan durante 12 horas y ya hasta que pasas adentro. En el comedor, la comida no es muy buena", dice.

"Ahí pasas todos los días. Te dejan salir una yarda, 2 horas al día, pero con el calor que hace... En fin, casi no se puede salir. Es igual que una cárcel. Entre abogado y fianza fueron 6.000 dólares. Estuve detenida un mes y me dieron la libertad hace como dos semanas".

"Me soltaron con grillete. No me puedo alejar a una hora de mi casa y tengo que esperar a ver la próxima cita y no sé cuándo me lo van a quitar. No tengo conocimiento de eso. Yo ya había hecho el asilo, tenía un permiso de trabajo por asilo y después me llegó el permiso de trabajo por residencia, el social, y me cerraron una Corte", explica.

"Tengo que esperar la próxima cita y ver si me llega la residencia o qué más tengo que hacer. Tengo todas mis Cortes cerradas. Ellos decían que tenía orden de arresto de ICE, pero no fue así porque yo no tenía orden de arresto, a mí nunca me llegó ninguna notificación ni nada y eso no me salió en la Corte tampoco".

La joven entró en Estados Unidos un 26 de julio de hace tres años. Salió con I-220A, fue I-220B y ahora es I-220R, una figura migratoria que le dan a quienes cumplen una cita con ICE.