EE. UU. lanza campaña aterradora sobre cazar inmigrantes ilegales: "La oscuridad ya no es tu aliada"

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security) lanzó una campaña de comunicación agresiva dirigida contra inmigrantes indocumentados, que ha generado polémica por su tono amenazante y militarizado.

Homeland Security publicó en sus redes sociales un video de alta producción, con música ominosa y escenas oscuras. La pieza muestra a efectivos armados del Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza entrando en naves industriales y lugares sombríos en busca de inmigrantes.

El mensaje central del video no deja lugar a dudas: “La oscuridad ya no es tu aliada. Representas una amenaza existencial para los ciudadanos de Estados Unidos, y no nos detendremos ante nada para cazarte.”

La composición de las imágenes y el mensaje bíblico que se mantiene durante el video ("El malvado huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león" – Proverbios 28:1), pretende enmarcar a los soldados como seres “justos” que actúan con valentía, dentro de una narrativa de justicia o guerra contra el mal, en este caso la inmigración ilegal.

Las campañas contra inmigrantes, impulsadas por la administración de Donald Trump, han sido criticadas por organizaciones pro derechos humanos y activistas, que las consideran una estigmatización peligrosa que equipara a los migrantes con enemigos internos.

Además, el uso de lenguaje bélico e imágenes similares a operativos militares genera preocupación sobre el enfoque represivo del actual gobierno estadounidense frente a la migración irregular.

Mientras tanto, miles de inmigrantes, entre ellos muchos cubanos, siguen enfrentando procesos complejos y peligrosos en su intento de regularizar su estatus, buscar refugio o lograr el sueño de una vida mejor en Estados Unidos.

