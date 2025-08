Diseñador se niega a vestir a Rosalía y ella le responde sin rodeos: "Avergonzarnos unos a otros no es lo mejor"

Vídeos relacionados:

La cantante española Rosalía respondió en redes sociales al diseñador Miguel Adrover, quien días atrás rechazó trabajar con ella por no pronunciarse públicamente sobre el conflicto en Gaza. Adrover, conocido por su activismo, había afirmado que “el silencio es complicidad” y que figuras públicas como Rosalía tienen la responsabilidad de alzar la voz.

Rosalía publicó un mensaje en Instagram donde aclaró que sí sigue de cerca lo que ocurre en Palestina, aunque no lo haya expresado en sus plataformas. Según la artista, no hablar públicamente no significa estar de acuerdo con la violencia. "Es terrible ver cómo personas inocentes son asesinadas y que quienes pueden detenerlo no lo hagan", escribió.

La cantante lamentó que se generen divisiones entre personas que comparten los mismos valores. “No veo cómo avergonzarnos unos a otros sea la mejor manera de luchar por la libertad de Palestina”, dijo, y pidió enfocar las críticas hacia quienes tienen el poder para actuar.

Adrover explicó en su mensaje que su decisión no era personal, y que admiraba el talento de Rosalía, pero insistió en que los artistas tienen una plataforma que deben usar con responsabilidad. La polémica generó un debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan al diseñador y quienes respaldan a la cantante.

Rosalía reconoció que vive sus propias contradicciones y que no siempre logra actuar como quisiera, pero aseguró que está en un proceso de aprendizaje. Agradeció el trabajo de quienes sí actúan directamente, como activistas, periodistas, ONG y voluntarios.

Captura de Instagram / Rosalía

Con esta respuesta, Rosalía buscó cerrar el tema sin entrar en un enfrentamiento directo. Prefirió enfocarse en el mensaje y no en la persona, dejando claro que su forma de actuar también es una forma de compromiso.

