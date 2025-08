Más golpes, menos justicia: la violencia contra las mujeres aumenta en Las Tunas

El gobierno cubano ha sido criticado por su falta de transparencia y acción frente a los feminicidios. No reconoce oficialmente el término "feminicidio" y no ha tipificado el delito en su Código Penal. A pesar de la creación de un registro no público de feminicidios, esta opacidad institucional limita el acceso a datos y dificulta la prevención y protección efectiva de las mujeres.