Fixty Ordara se tatúa el rostro de su madre por su cumpleaños: "Este es mi regalo para ti"

El reguetonero cubano Fixty Ordara sorprendió a su madre con un emotivo gesto por su cumpleaños que coincide con el suyo propio: se tatuó su rostro en el pecho y le mostró el resultado a través de una videollamada que compartió con sus seguidores en Instagram.

"Te extraño mi vieja hermosa, no sabes cuánta falta me haces, cómo necesito un abrazo fuerte tuyo. A veces pienso que no te veré más y eso me pone mal”, confesó el artista.

“Te escribo esto a lágrimas afuera, pero nada, hoy está cumpliendo años tu hijo y este es mi regalo para ti: llevarte siempre en el pecho, en el corazón. Te amo madre, feliz cumpleaños. No es mi mejor cumpleaños, pero ahí vamos. Te amo, ma. Te extraño, Yezabel", escribió Fixty Ordara junto a las imágenes.

En el video, se puede ver a su madre visiblemente emocionada hasta las lágrimas al ver por primera vez el tatuaje con su retrato en el pecho de su hijo.

La madre del cantante permanece en Cuba, mientras él continúa desarrollando su carrera musical desde Miami. La distancia es dolorosa para ambos, una situación con la que se identifican muchos de sus seguidores que les desean un pronto reencuentro.

