Enrique Santos sale en defensa de Willy Chirino tras polémica por sus declaraciones sobre inmigración

Enrique Santos salió en defensa del músico cubanoamericano Willy Chirino, tras las críticas por sus declaraciones sobre inmigración en una entrevista reciente. El popular locutor aseguró que, aunque no coincide con todo lo expresado por el afamado compositor, valora su derecho a opinar y pidió un debate sin ataques personales.

“Aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que dijeron Willy y Osmani y García en la entrevista yo valoro que aquí pueden decir lo que piensan y cómo se sienten y hablar desde la realidad, algo que en Cuba nunca pudieron hacer, algo que en Cuba nadie puede hacer”, afirmó en su programa.

Santos recalcó su respeto hacia Chirino: “El cariño y el respeto que yo le tengo a Willy Chirino no ha cambiado ni va a cambiar, se llama respeto a una persona, a una persona mayor, respetar su historia y sus opiniones también”. Además, recordó la trayectoria del artista como símbolo del exilio: “Willy Chirino es un símbolo del exilio cubano, una víctima del destierro, de la censura, del odio por parte de un del régimen, que no tolera su voz libre y que constantemente está tratando de frenarlo”.

El locutor criticó, además, la actitud de quienes atacan al cantante por opinar distinto: “Es válido cuestionar y debatir sus palabras, pero hacerlo desde el respeto (…) no porque alguien piense distinto a mí y me voy a pelear con ellos, mucho menos me voy a pelear con Willy Chirino que es una leyenda”.

En su mensaje también hizo un llamado a la tolerancia dentro de la comunidad: “La gente ha perdido la cabeza y algunos en las redes actúan como si todavía vivieran en Cuba y no saben respetar la opinión de otra persona (…) tú piensas como yo y si tú no piensas como yo tú eres mi enemigo y aquí tenemos un problema”.

Para Santos, el verdadero adversario no está en la diferencia de opiniones: “Que no se nos olvide que el verdadero enemigo del cubano es la dictadura castrista, no es Willy, no es Osmani, no soy yo, asegúrate que no seas tú, que viva el debate sano, eh y la verdad que viva la democracia, libertad para Cuba para sus presos políticos y para todos los pueblos oprimidos”.

La controversia estalló tras una entrevista publicada en el canal de YouTube Enrique Santos Show, donde Chirino comparó la actual crisis migratoria con el éxodo del Mariel y cuestionó la política del presidente Joe Biden: “Vino Biden y no solamente bueno habrá deportado a 700 000 no sé cuántos pero dejó entrar a 21 millones de personas que tú no sabes de dónde son imitando tal vez lo que hizo Castro cuando el Mariel”.

En esa conversación, el músico envió un mensaje a los inmigrantes: “Aquí no se viene a a hacer vago y a estar en una esquina tomando cerveza, aquí se viene a trabajar a trabajar, si tú trabajas y tú haces esas cosas aquí en este país tú triunfas”.

Las palabras de Chirino han provocado fuertes críticas en redes sociales. La abogada de inmigración Hernandezglaw, por ejemplo, que se pronunció en TikTok lo acusó de “alinearse con una administración que está criminalizando a los inmigrantes” y de “repetir propaganda barata”.

Un usuario, conocido como, Vladimir Batista lo tildó de “hipócrita” por supuestamente justificar políticas restrictivas, mientras que el oficial cubanoamericano Sergio Rodríguez Beristain lamentó que “parece que se le olvidó que él también es inmigrante” y lo cuestionó por “alinearse con retóricas racistas”.

Por su parte, la estratega política Sasha Tirador expresó en Instagram: “El trumpismo me arrebató a Willy Chirino”, al considerar que el cantante repite “propaganda trumpista” y se aleja de los valores que representó para el exilio.

En medio de la controversia, Enrique Santos lanza un mensaje conciliador y de respeto: “Pensar diferente no rompe el cariño”.