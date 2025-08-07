Familia pierde el techo de su vivienda en tormenta severa en Guantánamo

Vídeos relacionados:
Una fuerte tormenta local severa azotó este martes la localidad de Coquitos de Jaibo, en la provincia de Guantánamo, dejando graves afectaciones materiales. Entre los damnificados, una familia perdió completamente el techo de su vivienda, construida con años de esfuerzo, sin que hasta el momento hayan recibido ayuda concreta de las autoridades.
Según la publicación en Facebook del periodista Yosmany Mayeta Labrada, lo único que han recibido los afectados hasta ahora es una visita simbólica de representantes del Poder Popular, acompañada de frases como “no están desamparados” y “confiamos en la recuperación”, pero sin soluciones reales: ni materiales, ni colchones, ni alimentos, ni promesas concretas de reparación.
“La confianza no reemplaza un techo. Y el ‘no están desamparados’ no se convierte en ayuda real”, denunció el activista Mayeta en su post.
¿Y las respuestas?
La situación ha generado frustración entre vecinos y observadores que se preguntan: ¿Dónde están los recursos que el Estado asegura tener para emergencias? ¿Cuántas familias más siguen esperando respuestas desde ciclones pasados? ¿Quién se hace responsable por la vulnerabilidad en que viven miles de cubanos?
Mientras tanto, la familia afectada se enfrenta a la intemperie, con sus pertenencias dañadas y sin un horizonte claro de ayuda estatal.
El fenómeno
Medios oficiales como Radio Guantánamo confirmaron que la tormenta causó la caída de árboles, daños en cubiertas ligeras, afectaciones al tendido eléctrico y telefónico, así como derrumbes parciales. No se reportaron víctimas fatales ni heridos.
Sin embargo, el drama humano tras los datos fríos del parte meteorológico revela una realidad más cruda: en Cuba, el viento se lleva los techos... y el gobierno, las soluciones.
Preguntas frecuentes sobre la tormenta severa en Guantánamo y la situación de emergencia en Cuba
¿Qué consecuencias dejó la tormenta en Guantánamo?
La tormenta en Guantánamo causó la caída de árboles, daños en cubiertas ligeras, afectaciones al tendido eléctrico y telefónico, y derrumbes parciales. No se reportaron víctimas fatales ni heridos, pero la destrucción material fue significativa para muchas familias.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante las emergencias climáticas?
La respuesta del gobierno cubano ante emergencias climáticas ha sido criticada por su ineficacia. En muchos casos, como el reportado en Guantánamo, las familias afectadas han recibido visitas simbólicas pero sin soluciones concretas ni materiales de ayuda. La falta de acción real genera frustración entre los damnificados.
¿Qué tipo de ayuda han recibido las familias afectadas por la tormenta en Guantánamo?
Las familias afectadas por la tormenta en Guantánamo no han recibido ayuda concreta del gobierno hasta el momento. La única respuesta ha sido una visita de representantes del Poder Popular con promesas vacías, sin proporcionar materiales, colchones, alimentos ni planes de reparación.
¿Por qué son frecuentes los problemas de infraestructura y vivienda en Cuba?
Los problemas de infraestructura y vivienda en Cuba son frecuentes debido a la falta de mantenimiento, planificación y escasez de materiales de construcción. El déficit habitacional es significativo, con un 35% de las viviendas en condiciones regulares o malas, lo que aumenta la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.
