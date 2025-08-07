Actualizan estado de los lesionados en accidente ferroviario en Matanzas

Vídeos relacionados:

Las tres personas hospitalizadas tras el accidente ferroviario de este miércoles en la provincia de Matanzas se encuentran sin peligro para la vida, informó el diario oficialista Periódico Girón.

El siniestro involucró al tren nacional número 14 que cubría la ruta Guantánamo-La Habana, y que sufrió un descarrilamiento parcial cerca de la carretera de las Cuevas de Bellamar.

El primer secretario del Comité Provincial del PCC, Mario Sabines Lorenzo, y el ministro cubano del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, visitaron a los heridos en el Hospital Clínico-Quirúrgico Faustino Pérez, donde permanecen ingresados tres de los cinco lesionados.

Tres personas permanecen bajo observación médica en el hospital, mientras que las otras dos fueron atendidas en el sitio del accidente sin requerir traslado, señaló el medio de prensa.

Los pacientes son Lusmery Yedra Flores, ferromoza con 40 años de experiencia, lesionada en una rodilla tras intentar cerrar una puerta para proteger a los pasajeros; Noelis Walwyn, también ferromoza, quien presentó una crisis hipertensiva tras un golpe leve y Amnelis Rodríguez González, pasajera que sufrió contusiones en la cabeza y el codo al caer durante el incidente.

Dairys Espinosa Samora, pasajera de La Habana, que comenzó a sentirse mal tras bajar del tren. Aunque fue remitida al hospital, no presenta lesiones visibles, señala el reporte.

Un quinto pasajero recibió atención médica en el lugar.

La subdirectora de Asistencia Médica, Gretel Robaina Rodríguez, confirmó que todos evolucionan de manera positiva.

El accidente ocurrió sobre las 2:30 p.m., afectando unos 200 metros de la vía férrea. Siete vagones se descarrilaron, aunque no hubo volcamientos.

El maquinista, al detectar una anomalía en las vías, activó el freno de emergencia conforme al protocolo.

Un total de 820 pasajeros fue trasladado en ómnibus hasta la Terminal de Ferrocarriles, donde se les ofrecieron meriendas y asistencia logística, informó el régimen.

Las autoridades no han ofrecido aún detalles concluyentes sobre el motivo del accidente, aunque se barajan posibles fallas en la maltrecha infraestructura ferroviaria.

Días atrás, un accidente ferroviario en Baraguá, Ciego de Ávila, se produjo cuando un tren de pasajeros chocó contra un auto particular que intentaba cruzar la vía férrea. En ese caso no hubo víctimas ni heridos en el incidente.

Los accidentes ferroviarios en Cuba suelen deberse a la falta de señalización adecuada en los cruces ferroviarios, errores humanos y el deterioro de la infraestructura ferroviaria.

Además, la falta de mantenimiento y factores externos como el vandalismo también contribuyen a estos incidentes.

