Abandono del transporte marítimo: Se hunde una patana en Santiago de Cuba

Una patana colapsó este 6 de agosto frente al malecón de Santiago de Cuba, a la altura de la Alameda, en un hecho que ilustra el progresivo abandono de la infraestructura marítima en esta ciudad costera.

La embarcación, perteneciente al Conservador de la Ciudad, llevaba meses deteriorándose a la intemperie, sin uso ni mantenimiento, hasta quedar medio hundida en plena bahía. La imagen fue captada por ciudadanos y difundida en redes sociales por el periodista independiente Yosmany Mayeta.

“Esa patana no era un simple trozo de metal, era una oportunidad. Y la están dejando hundir como todo en este país: por abandono”, dijo un vecino del reparto Los Cangrejitos que fue testigo del suceso.

Según denuncias locales, la estructura flotante pudo haberse rehabilitado para fortalecer el transporte marítimo entre puntos clave del litoral santiaguero como La Alameda, Punta Gorda, Caracoles o Ciudamar, especialmente en el actual contexto de crisis energética y caos en el transporte terrestre.

“Santiago de Cuba cuenta con una bahía natural, calmada y navegable, pero las autoridades han sido incapaces de desarrollar una red de transporte marítimo funcional. Ni patanas, ni lanchas, ni catamaranes: todo se deteriora, nada se aprovecha”, expresó Mayeta.

Mientras los recursos públicos colapsan, los santiagueros deben caminar largas distancias, hacer colas interminables o subirse a camiones improvisados, ante la escasez crónica de ómnibus y medios de transporte urbano.

Este incidente ha reavivado preguntas entre la población: ¿Quién responde por esta pérdida? ¿Hasta cuándo se ignorará el potencial del mar como vía para aliviar la movilidad en la ciudad?

“Esta patana no se hundió sola. La hundió el abandono. La hundió la burocracia. La hundió la falta de visión”, denunció el periodista santiaguero residente en Estados Unidos.

