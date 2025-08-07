Muere ciclista tras ser atropellado en la Autopista Nacional en Matanzas

Vídeos relacionados:
Un ciclista falleció tras ser atropellado por un carro en el tramo de la Autopista Nacional que atraviesa Matanzas, a la altura de Jagüey Grande, este miércoles.
El fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 142 de la principal carretera del país, cuando el conductor de la bicicleta intentaba cruzar desde Jagüey Grande hasta Australia, según informó el perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, vinculado al Ministerio del Interior.
Según la versión oficial de los hechos, el ciclista no se detuvo ante la señal establecida en ese tramo de la vía y fue impactado por un automóvil que viajaba desde La Habana en dirección a Cienfuegos.
Las indagaciones realizadas por las autoridades determinaron que la responsabilidad de este lamentable accidente fue del ciclista. “Cumplir la Ley 109 (Código de Seguridad Vial) evita la pérdida de vidas humanas”, advirtió la publicación.
Las más recientes estadísticas oficiales difundidas por la prensa estatal cubana señalan que, entre enero y mayo de este año, se reportó una disminución de los accidentes de tráfico en comparación con 2024.
El número de personas heridas también descendió en esa etapa, pero aumentaron las muertes como consecuencia de estos eventos, principalmente entre peatones y conductores y pasajeros de bicitaxis, motocicletas y ciclomotores.
La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que en los primeros cinco meses de 2025 ocurrieron 3,035 accidentes de tráfico, con un saldo de 2,670 lesionados y 290 fallecidos.
De acuerdo con la fuente, las causas principales de la accidentalidad en el país siguen estando asociadas al factor humano. El 30 % de los hechos se produjo por no prestar atención al control del vehículo, mientras que el irrespeto al derecho de vía también se incrementó, sobre todo en los incidentes donde hubo víctimas.
Preguntas frecuentes sobre la accidentalidad vial en Cuba en 2025
¿Cuál fue la causa del accidente que resultó en la muerte del ciclista en Matanzas?
La responsabilidad del accidente fue atribuida al ciclista, quien no se detuvo ante la señal de tránsito y fue impactado por un automóvil. Este tipo de incidentes destaca la importancia de respetar las normas viales para evitar tragedias.
¿Cómo ha evolucionado la accidentalidad vial en Cuba en 2025?
Aunque el número de accidentes de tránsito ha disminuido en 2025 en comparación con 2024, el número de fallecidos ha aumentado. Esto se debe principalmente a factores humanos como la distracción al volante y el irrespeto a las señales de tránsito.
¿Qué papel juega el factor humano en los accidentes de tránsito en Cuba?
El factor humano es el principal responsable de los accidentes en Cuba, siendo causante del 91 % de los siniestros. Las principales infracciones incluyen la falta de atención al conducir, el irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para reducir los accidentes de tránsito?
El gobierno ha implementado medidas como la imposición de multas, la retirada de licencias de conducción y la realización de inspecciones técnicas. Sin embargo, no ha abordado de manera efectiva las causas estructurales como el mal estado de las carreteras, lo que sigue siendo un problema crítico.
