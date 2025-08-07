Muere ciclista tras ser atropellado en la Autopista Nacional en Matanzas

Vídeos relacionados:

Un ciclista falleció tras ser atropellado por un carro en el tramo de la Autopista Nacional que atraviesa Matanzas, a la altura de Jagüey Grande, este miércoles.

El fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 142 de la principal carretera del país, cuando el conductor de la bicicleta intentaba cruzar desde Jagüey Grande hasta Australia, según informó el perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, vinculado al Ministerio del Interior.

Captura de Facebook/Con Totos La Victoria

Según la versión oficial de los hechos, el ciclista no se detuvo ante la señal establecida en ese tramo de la vía y fue impactado por un automóvil que viajaba desde La Habana en dirección a Cienfuegos.

Las indagaciones realizadas por las autoridades determinaron que la responsabilidad de este lamentable accidente fue del ciclista. “Cumplir la Ley 109 (Código de Seguridad Vial) evita la pérdida de vidas humanas”, advirtió la publicación.

Las más recientes estadísticas oficiales difundidas por la prensa estatal cubana señalan que, entre enero y mayo de este año, se reportó una disminución de los accidentes de tráfico en comparación con 2024.

El número de personas heridas también descendió en esa etapa, pero aumentaron las muertes como consecuencia de estos eventos, principalmente entre peatones y conductores y pasajeros de bicitaxis, motocicletas y ciclomotores.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que en los primeros cinco meses de 2025 ocurrieron 3,035 accidentes de tráfico, con un saldo de 2,670 lesionados y 290 fallecidos.

De acuerdo con la fuente, las causas principales de la accidentalidad en el país siguen estando asociadas al factor humano. El 30 % de los hechos se produjo por no prestar atención al control del vehículo, mientras que el irrespeto al derecho de vía también se incrementó, sobre todo en los incidentes donde hubo víctimas.

