Bomberos apagan fuego en vivienda en Holguín

El Comando 25 del Cuerpo de Bomberos de Holguín extinguió un fuego que se desató en una casa del reparto Vista Alegre en esa ciudad oriental, este jueves, según reportes preliminares.

De acuerdo con la versión del incidente publicada en Facebook por el perfil “Realidades desde Holguín”, vinculado con el Ministerio del Interior (Minint), la acción de los bomberos impidió que las llamas se propagaran a las viviendas colindantes, “protegiendo así a la comunidad y minimizando daños materiales”.

La nota exaltó la “rápida intervención y acciones efectivas” del comando, pero obvió decir si hubo víctimas y qué daños materiales sufrió el inmueble.

En los comentarios al post, un usuario identificado como Vladimir Hernández criticó la omisión de datos y puso en duda la veracidad de la información publicada por la página oficialista.

El hombre, residente en el barrio, consideró una “hipocresía” la felicitación a los bomberos, porque -aseguró- llegaron tres horas después de que él y otros vecinos los llamaron.

Afirmó que las dos mujeres que residen en la vivienda, quienes tienen problemas mentales, perdieron todas sus pertenencias en el incendio, y además falleció una perrita de la familia.

Con evidente molestia, el vecino reclamó: “Antes de agradecer a un cuerpo que es su obligación, por qué no piden que ayuden a esas dos mujeres que (…) tienen problemas mentales y perdieron su vivienda y sus prendas personales, su libreta de abastecimiento... Creo que es mejor decir: ‘Vamos pueblo, el que tenga corazón que vaya allí donde están ellas y les lleve una muda de ropa, dinero, comida’”.

“Hay que ayudar a esas dos mujeres, lo perdieron todo y no pueden esperar por que el gobierno las ayude, porque estamos pasando por momentos críticos, pero nosotros sí podemos, al menos en ropas y alimento. Dios nos va a agradecer, confío en él y en los cubanos que tengan corazón. Ayúdenos, por Dios, lo perdieron todo”, pidió.

Hasta el momento de publicar esta nota se desconocen las causas que provocaron el fuego.

Recientes incendios reportados en viviendas en varias provincias advierten sobre los peligros que representan los eventos de este tipo, muchos de ellos agravados por cortes e inestabilidad de la electricidad, daños o recarga de las baterías de vehículos eléctricos, uso de leña para cocinar y falta de respuesta inmediata de los bomberos.

La víspera, un incendio de mediana proporción ocurrido en el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, dejó a un vecino con quemaduras de tercer grado y un bombero lesionado.

Una madre y sus dos hijos quedaron sólo con la ropa que vestían en el momento en que se desató un fuego en su vivienda, en la ciudad de Guantánamo. Las llamas destruyeron por completo los bienes materiales de la familia.

Iniciándose agosto, un incendio de gran magnitud consumió una edificación en 17 y B, en la barriada del Vedado, en La Habana.

A fines de julio, un joven murió calcinado tras rescatar a su madre y a su esposa de las llamas que devoraron su vivienda, provocadas por una vela durante un apagón, en pleno centro histórico de Santiago de Cuba.