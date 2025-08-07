Actualizan estado de salud de periodista que sufrió brutal asalto en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El periodista Enrique Pérez Fumero continúa reportado en estado grave, casi crítico, tras sufrir una violenta agresión en Santiago de Cuba hace varios días.

Actualmente, según reportó el reportero Yosmany Mayeta Labrada, permanece internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial “Saturnino Lora”, bajo estrictas medidas médicas y de aislamiento, según informaron familiares cercanos.

Fuentes familiares revelaron que Enrique ha sido sometido a varias transfusiones debido a una fuerte hemorragia cerebral y está siendo alimentado por sonda.

Aún no puede recibir visitas regulares, ni siquiera de su madre, Teresa Fumero, quien solo puede verlo una vez al día y a través de un cristal, sin posibilidad de contacto físico o verbal.

“El pronóstico es reservado. Están esperando que se controle la hemorragia y aumente su hemoglobina para volver a operarlo. Hasta entonces, hay que esperar entre 3 y 5 días”, señaló un familiar.

Desde su ingreso, Enrique pasó de terapia intermedia a intensiva tras ser intervenido quirúrgicamente, luego de su traslado desde Las Tunas, donde se le realizó un TAC.

La familia también expresó preocupación por el hermetismo que rodea tanto la atención médica como la investigación del ataque.

“No sabemos absolutamente nada de eso. Estamos a la espera. Y con mucha impaciencia”. Tampoco tienen certeza de si la familia está siendo vigilada

Algunos allegados cuestionan si el aislamiento responde a protocolos médicos o a un intento deliberado de evitar la difusión del estado real del paciente.

A pesar del silencio oficial, la familia agradeció el apoyo recibido dentro y fuera del país.

“Muchas personas, de Cuba y del mundo, están apoyando la causa. Dando lo que pueden: su pequeño granito de arena o su gran granito de arena. Y nosotros estamos muy agradecidos por eso”, señalaron.

Pero también lanzaron una advertencia: “Hoy soy yo… pero mañana puedes ser tú. Hoy es mi sangre en las calles de Santiago, pero mañana puede ser la tuya”.

Desde distintos espacios de la sociedad civil se siguen exigiendo respuestas: una investigación pública y creíble, información oficial sobre los hechos, protección para la familia del periodista y condiciones humanas en su atención médica.

