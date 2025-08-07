Actualizan estado de salud de periodista que sufrió brutal asalto en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
El periodista Enrique Pérez Fumero continúa reportado en estado grave, casi crítico, tras sufrir una violenta agresión en Santiago de Cuba hace varios días.
Actualmente, según reportó el reportero Yosmany Mayeta Labrada, permanece internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial “Saturnino Lora”, bajo estrictas medidas médicas y de aislamiento, según informaron familiares cercanos.
Fuentes familiares revelaron que Enrique ha sido sometido a varias transfusiones debido a una fuerte hemorragia cerebral y está siendo alimentado por sonda.
Aún no puede recibir visitas regulares, ni siquiera de su madre, Teresa Fumero, quien solo puede verlo una vez al día y a través de un cristal, sin posibilidad de contacto físico o verbal.
“El pronóstico es reservado. Están esperando que se controle la hemorragia y aumente su hemoglobina para volver a operarlo. Hasta entonces, hay que esperar entre 3 y 5 días”, señaló un familiar.
Desde su ingreso, Enrique pasó de terapia intermedia a intensiva tras ser intervenido quirúrgicamente, luego de su traslado desde Las Tunas, donde se le realizó un TAC.
La familia también expresó preocupación por el hermetismo que rodea tanto la atención médica como la investigación del ataque.
“No sabemos absolutamente nada de eso. Estamos a la espera. Y con mucha impaciencia”. Tampoco tienen certeza de si la familia está siendo vigilada
Algunos allegados cuestionan si el aislamiento responde a protocolos médicos o a un intento deliberado de evitar la difusión del estado real del paciente.
A pesar del silencio oficial, la familia agradeció el apoyo recibido dentro y fuera del país.
“Muchas personas, de Cuba y del mundo, están apoyando la causa. Dando lo que pueden: su pequeño granito de arena o su gran granito de arena. Y nosotros estamos muy agradecidos por eso”, señalaron.
Pero también lanzaron una advertencia: “Hoy soy yo… pero mañana puedes ser tú. Hoy es mi sangre en las calles de Santiago, pero mañana puede ser la tuya”.
Desde distintos espacios de la sociedad civil se siguen exigiendo respuestas: una investigación pública y creíble, información oficial sobre los hechos, protección para la familia del periodista y condiciones humanas en su atención médica.
Preguntas frecuentes sobre el ataque al periodista Enrique Pérez Fumero
¿Cuál es el estado de salud actual del periodista Enrique Pérez Fumero tras el ataque en Santiago de Cuba?
Enrique Pérez Fumero se encuentra en estado grave, casi crítico, tras sufrir una violenta agresión. Está internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial "Saturnino Lora", donde recibe atención médica estricta y medidas de aislamiento. Presenta una hemorragia cerebral y está siendo alimentado por sonda.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante el ataque al periodista Enrique Pérez Fumero?
La reacción oficial por parte del gobierno cubano ha sido tardía y limitada. El silencio institucional inicial fue criticado, y solo después de la denuncia y presión en redes sociales se produjo una respuesta. Representantes de la Unión de Periodistas de Cuba en Santiago han informado sobre su estado, pero no se ha emitido una declaración oficial detallada sobre el incidente ni sobre las investigaciones en curso.
¿Qué detalles se conocen sobre el ataque al periodista Enrique Pérez Fumero?
El ataque ocurrió en la intersección de las calles Barnada y San Mateo, en el centro histórico de Santiago de Cuba. Pérez Fumero fue brutalmente golpeado, lo que le ocasionó una fractura en la base del cráneo y múltiples fracturas faciales. Durante el asalto, le fueron robados unos zapatos, un teléfono móvil y una billetera. Aún se desconoce la identidad de los agresores y no se descarta que el ataque tuviera un componente homofóbico.
¿Qué implicaciones tiene este caso para la seguridad y la libertad de prensa en Cuba?
El caso de Enrique Pérez Fumero ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana y la libertad de prensa en Cuba. La violencia y el silencio institucional generan preocupación sobre la protección de los comunicadores en entornos hostiles. La agresión y la falta de una respuesta oficial adecuada destacan las dificultades que enfrentan los periodistas en la isla, donde la violencia parece estar normalizándose y las autoridades no ofrecen respuestas efectivas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.