Informan sobre el estado de salud del periodista atacado en Santiago de Cuba

El periodista Enrique Pérez Fumero, trabajador de la emisora oficial CMKC y profesor universitario en Santiago de Cuba, continúa ingresado en estado grave tras haber sido víctima de una violenta golpiza durante un asalto ocurrido en la madrugada del domingo en el centro histórico de esa ciudad oriental.

En la noche de este lunes, Víctor Hugo Leyva Sojo, presidente provincial de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Santiago de Cuba, indicó que el comunicador se encuentra "clínicamente estable dentro de la gravedad".

“Estimados amigos, acabo de regresar del Hospital Provincial 'Saturnino Lora'. Me entrevisté con el Dr.C. Ricardo Hodelin Tablada, Jefe del Servicio de Neurocirugía, y con las doctoras de la Terapia Intermedia para conocer del estado de nuestro amigo y colega Enrique Pérez Fumero. En estos momentos se encuentra clínicamente estable dentro de la gravedad", explicó Leyva Sojo.

La fuente oficialista recalcó que el herido "cuenta con mejores condiciones para su atención en esa unidad", y que "se mantiene bajo observación estricta".

Añadió que "para mayor efectividad del tratamiento y seguimiento, no hay visitas en esa sala", y que se informará cualquier cambio en la evolución del paciente.

Fuente: Captura de Facebook/Víctor Hugo Leyva Sojo

Reacción institucional tardía

La reacción oficial se produjo luego de que Yosmany Mayeta Labrada, periodista santiaguero pero radicado en Washington, denunciara el suceso y el prolongado silencio de los medios oficialistas, que durante más de 24 horas evitaron reportar lo ocurrido.

Fue Mayeta quien divulgó inicialmente la agresión y quien ha mantenido actualizaciones sobre el caso, incluyendo un par de publicaciones hechas en la mañana de este mismo martes, que distan de la ofrecida por el presidente de la UPEC en Santiago, y que vuelven a poner en evidencia el colapso del sistema de salud pública cubano.

“Enrique Fumero está siendo trasladado de urgencia hacia la provincia de Las Tunas, porque en Santiago de Cuba -la segunda ciudad del país- NO HAY SOMATOM NI TAC FUNCIONANDO. Así de claro”, escribió Mayeta.

“¿Y qué significa eso? Que si no haces ruido en redes, no vales nada. Enrique no es el único enfermo grave en Santiago, pero sí es uno de los pocos que ha tenido la suerte de volverse viral, porque si no fuera por la presión pública, seguiría tirado en una cama, esperando por un equipo que no existe”, agregó.

Mayeta denunció, además, que la falta de equipos médicos indispensables para realizar un diagnóstico adecuado pone en riesgo a miles de cubanos que, como Enrique, dependen de un sistema deteriorado y sin capacidad de respuesta.

“¿Cómo se atreven a hablar de 'potencia médica' cuando ni siquiera pueden hacer un diagnóstico a tiempo? Miles de cubanos mueren sin saber qué los mató. No por la enfermedad, sino por el abandono”, cuestionó el comunicador, quien pidió también una “Cadena de Indignación” y de denuncia pública ante el drama vivido por Pérez Fumero.

En otra publicación, Mayeta Labrada calificó de "cínica" la cobertura oficial sobre el caso.

"Enrique no está vivo gracias al sistema. Está vivo a pesar del sistema. Y ustedes, en vez de periodismo, hacen relaciones públicas al servicio del poder, lavándole la cara al desastre sanitario en Santiago de Cuba", apuntó.

"¿Dónde estaban cuando a Enrique lo pasaban de hospital en hospital sin hacerle un estudio elemental porque NO HAY SOMATON NI TAC EN SANTIAGO? ¿Dónde estaban cuando familiares suplicaban por ayuda y ustedes miraban para otro lado, como siempre hacen con los casos que no les aprueba el Comité del Partido?", cuestionó Mayeta, quién calificó a las fuentes oficialistas de "hipócritas".

"Ustedes no reportan, ustedes maquillan tragedias. No investigan, ustedes obedecen. No denuncian, ustedes aplauden mientras la gente muere sin atención", subrayó.

Yosmany Mayeta afirmó que Enrique Pérez Fumero no está siendo atendido gracias a CMKC, ni al MINSAP, ni al régimen, sino que está siendo mejor atendido ahora "porque miles de cubanos alzaron la voz, porque el caso ardió en redes, y porque ustedes no pudieron esconderlo".

Un ataque brutal en pleno corazón de Santiago

Según los detalles publicados previamente por Mayeta Labrada, el ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Barnada y San Mateo, en el corazón histórico de Santiago de Cuba y a pocas cuadras del emblemático Cuartel Moncada.

Pérez Fumero fue brutalmente golpeado hasta quedar inconsciente y permanece ingresado con fractura en la base del cráneo y múltiples fracturas faciales.

“Apenas respira, apenas puede hablar, pero aún sigue con vida”, escribió Mayeta, quien también compartió que, además del robo de sus pertenencias -unos zapatos Converse, un teléfono móvil y una billetera- los familiares no descartan que la violencia del ataque haya tenido un componente homofóbico.

El silencio institucional inicial fue uno de los aspectos más criticados por Mayeta y otros colegas santiagueros que han expresado su indignación ante la falta de pronunciamiento de los medios estatales y organismos culturales, a pesar de los años de servicio del periodista herido dentro del sistema oficialista.

“CMKC calla. La prensa oficial calla. El poder calla”, sentenció Mayeta en un mensaje donde exigió justicia y una investigación transparente sobre lo sucedido.

“Hoy fue Enrique... mañana puede ser cualquiera. La violencia no puede seguir reinando en las calles como si fuera parte del paisaje. Hay que ponerle un alto. Y ese alto tiene que ser ahora”, advirtió el comunicador.

Mientras algunas figuras del gremio periodístico y amigos personales del comunicador han mostrado públicamente su preocupación y deseos de recuperación, el caso sigue generando una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado su respaldo bajo etiquetas como #FuerzaEnrique.