Mientras Arcángel se tatúa al hijo de Nicky Jam, el reguetonero se graba a su esposa: "Aunque no tenga mi sangre, lo amo como si la tuviese"

Arcángel se tatuó toda una pierna en una sola sesión, y no fue cualquier tatuaje: el reguetonero decidió grabarse en la piel los rostros de las personas más importantes de su vida. Uno de ellos fue el de Joe Martin, hijo biológico de Nicky Jam, pero a quien ha criado desde que era apenas un bebé. El gesto generó una ola de comentarios en redes… y coincidió, además, con otro tatuaje que también dio de qué hablar: el que Nicky Jam se hizo del rostro de su pareja actual, su esposa Juana Valentina.

La coincidencia despertó todo tipo de reacciones en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Mientras algunos aplaudieron ambos tatuajes como muestras de afecto personal, otros no evitaron señalar el contraste con un toque de humor y cariño. Frases como “Papá es quien cría, no quien engendra” o “Arcángel se tatúa al hijo; Nicky, a su novia” fueron de las más compartidas entre los seguidores.

Más allá de los comentarios, lo que ha conmovido a muchos es la historia que hay detrás. Joe Martin nació en 2005, fruto de la relación entre Nicky Jam y Janexsy Figueroa. Tras la ruptura, Janexsy inició una relación con Arcángel, con quien hoy está casada. Desde entonces, el artista ha sido una figura paterna constante en la vida del joven, a quien ha criado junto a su hija en común, Angélica Lucero, y Austin Jr., hijo de una relación anterior de Arcángel.

El tatuaje fue realizado a finales de julio en España, por el reconocido artista Ganga Tattoo. La sesión duró más de 11 horas, durante las cuales Arcángel también se tatuó a sus otros hijos, su madre, su hermana, sus abuelos y su nieto. Todo quedó unido bajo una misma idea: la frase “Family First”, que refleja su visión sobre lo que realmente importa.

La conexión con Joe no es nueva. En su canción Mucho Ticket, Arcángel ya había expresado con claridad el vínculo que los une: “Aunque Joe no tenga mi sangre, lo amo como si la tuviese, Y lo voy a seguir amando hasta el día que la muerte me bese.”

El gesto ha sido celebrado por miles de seguidores como una muestra genuina de amor familiar. Muchos destacaron el valor de criar, acompañar y estar presente, sin importar los lazos de sangre. Para Arcángel, la familia no se define solo por la biología, sino por el compromiso, la constancia y el corazón.

Lo más leído hoy:

Y si bien las redes compararon los tatuajes de ambos artistas, lo que quedó claro es que el amor —ya sea de pareja o de padre— se puede llevar con orgullo y grabado en la piel para siempre.

Preguntas frecuentes sobre los tatuajes de Arcángel y Nicky Jam