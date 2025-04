Vídeos relacionados:

El cantante puertorriqueño Arcángel reveló públicamente que fue sometido recientemente a una cirugía de corazón abierto, una intervención que describe como la prueba más difícil que le ha puesto la vida. A través de una publicación en Instagram, el reguetonero compartió imágenes impactantes desde la cama del hospital, mostrando la cicatriz en su pecho y los drenajes postoperatorios.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto”, escribió este martes, acompañando su mensaje con una reflexión espiritual en la que agradece una nueva oportunidad de vida. “Tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se rehúsa a dejar de latir”.

El artista, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, aclaró más tarde en sus historias que no se encuentra hospitalizado actualmente, ya que fue operado hace un mes y dado de alta hace dos semanas. Afirmó que está en proceso de recuperación, que no sufrió otro infarto, y que la intervención fue una decisión médica para resolver de manera definitiva sus problemas cardíacos. “Gracias a Dios estoy sanando muy rápido, estoy adolorido pero me siento mejor que antes”, señaló.

Arcángel también compartió que los médicos ya le han dado luz verde para volver a los escenarios, siempre y cuando evite movimientos bruscos. “Después de ahí, ‘ta to’ bien. Me siento nuevo de paquete. Ahora solo toca tener mucha más disciplina”, afirmó.

Pese a estar atravesando una etapa de recuperación, el artista logró culminar un nuevo álbum, que escribió y grabó durante este proceso. “No existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargará por el resto de mi vida”, escribió, haciendo referencia a las pérdidas y desafíos que ha enfrentado en los últimos años.

El cantante retomará su agenda con una presentación el 19 de abril en Guatemala, y luego en el Portobello Fest, en La Perla, Puerto Rico, una celebración especial en su “isla del encanto”, desde donde quiere compartir con su público que está “más fuerte que nunca”.

La publicación provocó una ola de mensajes de aliento de colegas del género urbano. Bizarrap, Rauw Alejandro, Wisin, Lenny Tavárez, Farina, Ricky Martin, Servando Primera y De La Ghetto, entre otros, expresaron su solidaridad, destacando la fortaleza, fe y resiliencia del intérprete de “Hace mucho tiempo”. ¡Mucha fuerza!

