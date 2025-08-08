Conductor en Florida intenta embestir a patrulleros: Esta fue la sorpresa que encontraron las autoridades al revisar el vehículo

Un hombre en Polk County intentó huir y atacar a la Patrulla de Carreteras de Florida, pero fue detenido tras una maniobra PIT.

Viernes, 8 Agosto, 2025 - 06:09

Detención en carretera de Florida (imagen de referencia) © Facebook Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles
Detención en carretera de Florida (imagen de referencia) Foto © Facebook Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

Vídeos relacionados:

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) arrestó en Polk County a un conductor que intentó huir y embestir a varios agentes durante una persecución.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida informó que el hecho ocurrió el 5 de agosto, cuando el sospechoso aceleró para escapar de una patrulla de la FHP. Durante la huida, trató de sacar de la vía a los vehículos oficiales, poniendo en riesgo la vida de los agentes y de otros conductores.

Facebook Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

Los policías ejecutaron con éxito una maniobra PIT, una técnica de intervención que consiste en golpear la parte trasera del vehículo para hacerlo girar y detenerlo.

Tras el arresto, los efectivos registraron el automóvil y llegó la sorpresa: hallaron 150 libras (68 kilos) de marihuana y 40.000 dólares en efectivo.

Cargamento encontrado en el vehículo

Lo más leído hoy:

La FHP destacó que este tipo de incidentes reflejan los peligros que enfrentan sus agentes en las carreteras y reiteró su compromiso de “proteger a las comunidades y mantener la seguridad vial”.

El detenido enfrenta cargos que incluyen posesión de drogas con intención de tráfico, evasión policial y agresión a agentes del orden.

Preguntas frecuentes sobre el incidente de persecución en Florida y la seguridad vial

¿Qué ocurrió durante la persecución en Polk County, Florida?

Un conductor intentó embestir a patrulleros de la FHP durante una persecución en Polk County, Florida. El incidente terminó con el arresto del sospechoso, quien tenía 150 libras de marihuana y 40,000 dólares en efectivo en su vehículo.

¿Qué cargos enfrenta el conductor detenido en Polk County?

El conductor enfrenta varios cargos, incluidos posesión de drogas con intención de tráfico, evasión policial y agresión a agentes del orden. Estos cargos reflejan la seriedad del incidente y las posibles consecuencias legales para el detenido.

¿Por qué la Patrulla de Carreteras de Florida enfrenta una crisis de personal?

La Patrulla de Carreteras de Florida enfrenta una crisis de personal debido a bajos salarios y falta de desarrollo profesional. Esta situación ha generado una escasez de agentes, comprometiendo la seguridad vial en el estado.

¿Cómo está afectando la falta de agentes a la seguridad vial en Florida?

La falta de agentes está provocando un aumento en la conducción temeraria y los incidentes viales en Florida, ya que no hay suficientes oficiales para hacer frente a estas situaciones, lo que pone en riesgo la seguridad pública.

COMENTAR

Archivado en:

Patrullas
Tráfico de drogas
Policía
Dinero
Drogas
Marihuana
Delitos
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Noticias en 2025
Noticias en Agosto del 2025
Noticias del Viernes, 08 de Agosto del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada