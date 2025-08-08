Conductor en Florida intenta embestir a patrulleros: Esta fue la sorpresa que encontraron las autoridades al revisar el vehículo

Vídeos relacionados:

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) arrestó en Polk County a un conductor que intentó huir y embestir a varios agentes durante una persecución.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida informó que el hecho ocurrió el 5 de agosto, cuando el sospechoso aceleró para escapar de una patrulla de la FHP. Durante la huida, trató de sacar de la vía a los vehículos oficiales, poniendo en riesgo la vida de los agentes y de otros conductores.

Los policías ejecutaron con éxito una maniobra PIT, una técnica de intervención que consiste en golpear la parte trasera del vehículo para hacerlo girar y detenerlo.

Tras el arresto, los efectivos registraron el automóvil y llegó la sorpresa: hallaron 150 libras (68 kilos) de marihuana y 40.000 dólares en efectivo.

La FHP destacó que este tipo de incidentes reflejan los peligros que enfrentan sus agentes en las carreteras y reiteró su compromiso de “proteger a las comunidades y mantener la seguridad vial”.

El detenido enfrenta cargos que incluyen posesión de drogas con intención de tráfico, evasión policial y agresión a agentes del orden.

