Patrulla de Inmigración implicada en triple accidente en las inmediaciones del Aeropuerto de La Habana

Un triple choque ocurrido este viernes en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto de La Habana, en el municipio Boyeros, es decir la que opera los vuelos nacionales, dejó a una patrulla de Inmigración y a dos autos particulares con daños.

Collage Facebook/Accidentes Buses & Camiones

No ha trascendido si como consecuencia del siniestro hubo algún accidentado.

Facebook/Accidentes Buse & Camiones

El internauta que dio cuenta del siniestro en el popular grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones indicó dónde ocurrió el accidente, pero dijo desconocer las causas.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

"Quiero decirles que en una de las fotos se ve otro auto delante que no me dio tiempo tomarle foto, pero también tiene que ver con el accidente, estaba más destrozado que estos", apuntó en los comentarios el autor de la publicación en referencia al Geely, que sin embargo sí fue fotografiado por otra testigo.

Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Varias fotos publicadas permitieron determinar que el pavimento estaba mojado en el momento en que ocurrió el accidente, que dejó con fuertes daños principalmente a la patrulla y al Geely de color blanco.

El tercer auto, al parecer un sedan compacto Daewoo Lanos, no resultó tan afectado.

En el apartado comentarios de la publicación varios internautas hicieron las veces de peritos y culparon a la patrulla, aunque muchos aseguraron que aunque haya sido de ellos la responsabilidad siempre la cargará otro.

"Por lo visto la culpa es de la patrulla, la veo metida en la otra senda, pero bueno, sea como sea ellos no van a tener la culpa", opinó un comentarista.

"Todos saben cuál es el final de la película, no hay que decirlo... Culpable... Inocente..."; "Invasión del auto policial, pero el culpable siempre va a ser el auto particular por ir por su camino normal cuando viene la policía haciendo violaciones", añadieron otros dos internautas.

"No soy perito, pero la culpa es evidente que es de la patrulla. Pero en Cuba las cosas ilógicas son las que están de moda, entonces el culpable es el carro particular y tendrá que pagar los daños de la patrulla y entregar la licencia y escribir mil veces 'no puedo chocar patrullas`", sentenció con ironía otro chofer.

No faltaron quienes conjeturaron que además del pavimento mojado tal vez el semáforo no tenía corriente, lo que pudo ser otro elemento que motivara el triple accidente.

"Ese carro de Inmigración lo he visto otras veces correteando", sentenció otro usuario crítico hacia la impopular patrulla.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre lo ocurrido.