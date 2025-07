Dos minutos bastaron: Florida estrena su ley de Supervelocidad con un arresto que enciende el debate

Florida estrenó su polémica ley de “Supervelocidad” en la medianoche del 1 de julio, y lo hizo con una contundencia que ha dado mucho de qué hablar: a las 12:02 a.m., un conductor fue detenido por ir a 167 km/h (104 mph) en una zona limitada a 112 km/h (70 mph).

La escena fue captada en video y compartida por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, como si fuera un mensaje directo a los que suelen pisar de más el acelerador: "No vamos a esperar".

Pero lo que más ha llamado la atención no fue solo la velocidad, sino la manera en que se manejó la detención. En las imágenes divulgadas se ve a una persona esposada, aunque más tarde se confirmó que esa persona no era quien conducía el vehículo ni su acompañante inmediato. El mensaje parece más simbólico que legal: una advertencia con esposas incluidas.

La nueva ley endurece las sanciones para quienes excedan los 160 km/h o superen en más de 80 km/h el límite establecido. Las consecuencias pueden ir desde 30 días de cárcel o 500 dólares de multa hasta la suspensión de la licencia por un año si el conductor reincide en menos de cinco años.

Nada de esto parece haber disuadido al primer infractor, ni a los más de 100 conductores que cada mes son capturados a altas velocidades solo en el condado de Orange, en la zona de Orlando.

Para muchos cubanos que residen en Florida o tienen familia allá, esta noticia no solo genera curiosidad, sino también preocupación. Con tantos inmigrantes trabajando de madrugada, manejando largas distancias o usando autos prestados o económicos, ¿quién queda más expuesto a estas nuevas medidas?

¿Más castigo es igual a más seguridad?

No todos en el Capitolio floridano están convencidos de que esta ley sea la solución. La representante demócrata por Orlando, Anna Eskamani, criticó la tendencia de la Legislatura a "endurecer penas sin tener pruebas claras de que eso reduzca el delito". En cambio, el senador Jason Pizzo, uno de los promotores de la norma, no tuvo dudas: “No puedes andar a 160 km/h y pensar que eso no es peligroso”, recoge el sitio especializado CarBuzz.

Detrás de los datos, las leyes y los titulares, hay una realidad que preocupa: el riesgo de que medidas como esta terminen afectando desproporcionadamente a comunidades inmigrantes, trabajadores esenciales y jóvenes que, por falta de opciones, conducen autos más viejos o sin saber del todo las nuevas reglas.

