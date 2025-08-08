Régimen cubano estalla contra EE.UU. por ofrecer 50 millones por Maduro

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano criticó este jueves el anuncio de Estados Unidos de duplicar, de 25 a 50 millones de dólares, la recompensa por información que conduzca a la captura o condena de su aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de narcotráfico y terrorismo.

A través de la red social X, el mandatario Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de actuar como “juez global” para justificar “medidas ilegales y unilaterales contra Venezuela y su legítimo presidente”.

En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la recompensa como “fraudulenta” y la definió como “un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación”, asegurando que EE.UU. “carece de autoridad legal y moral” para semejante medida.

Otros altos funcionarios cubanos, como el vicepresidente Roberto Morales Ojeda, quien cada vez gana más visibilidad en la estructura de poder; y la subdirectora general para EE.UU. de la Cancillería, Johana Tablada, se sumaron a las condenas, calificando la decisión de “maniobra ilegítima”, “acto cobarde” y prueba del “cinismo imperial”.

El incremento en la recompensa fue anunciado por la fiscal general Pam Bondi, quien afirmó que EE.UU. no cesará en su objetivo de llevar a Maduro, quien ha sido el principal aliado del régimen cubano en las últimas décadas, ante la justicia.

Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, el líder venezolano encabeza el Cartel de los Soles, con presuntos vínculos con las FARC y otras organizaciones criminales, responsable de enviar toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

Bondi destacó que la medida responde también a la controvertida reelección de Maduro en julio de 2024, considerada fraudulenta por Washington y varios gobiernos del hemisferio, que reconocen al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

La Habana ha sido uno de los más firmes aliados del chavismo desde su llegada al poder, y la defensa cerrada de Maduro refleja la alianza política y estratégica entre ambos gobiernos. El endurecimiento de las acciones estadounidenses contra Caracas amenaza con profundizar las fricciones con Cuba, que ya sufre sanciones y restricciones impuestas por Washington.

Mientras tanto, el Departamento de Estado insiste en que Maduro “no escapará a la justicia” y que será responsabilizado por “sus crímenes atroces”, manteniendo abierta la posibilidad de nuevas medidas para aislarlo en el plano internacional.

