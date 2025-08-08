Lukashenko anuncia que no continuará en el poder en Bielorrusia

Lukashenko, en el cargo desde 1994, afirma que no se postulará para un nuevo mandato y descarta que su hijo lo suceda

El dictador Alexander Lukashenko, quien gobierna Bielorrusia desde hace más de tres décadas, afirmó en una entrevista con la revista estadounidense Time que no planea volver a presentarse a la presidencia, al tiempo que negó también que su hijo menor, Nikolái, pueda ser su sucesor.

El mensaje se produce a pocos días de cumplirse cinco años de las protestas multitudinarias que estallaron en agosto de 2020 contra el fraude electoral que lo mantuvo en el poder.

Durante la conversación, emitida por la televisión estatal, Lukashenko insistió en que quien lo sustituya debería mantener la estructura política y económica creada durante su mandato, evitando cualquier “ruptura revolucionaria”.

Según sus palabras, el nuevo presidente debería apoyarse “en los hombros de los fuertes” y desarrollar el país de forma “evolutiva y tranquila”, y solo después, si logra convencer a la sociedad, emprender cambios hacia “otro estado”.

El mandatario rechazó de forma tajante las especulaciones sobre un traspaso dinástico. “No, él no es el sucesor. Ya sabía que querías preguntar eso. No, no, no. Incluso podrías ofenderlo mucho al hacerle esa pregunta”, respondió ante la alusión a su hijo.

Las elecciones presidenciales de Bielorrusia se celebraron el 26 de enero de 2025,​ según los términos de la Constitución, y Lukashenko renovó su mandato por otros cinco años.

En la misma entrevista, Lukashenko reafirmó su alianza con Rusia y subrayó la importancia estratégica de Bielorrusia para Moscú.

Al respecto, afirmó que, a diferencia de países como Irán, Corea del Norte o Armenia, su nación sí justificaría un eventual enfrentamiento entre potencias nucleares, destacó por su parte un despacho de la agencia EFE.

El medio de prensa recordó que, a finales de junio, Minsk liberó al opositor Serguéi Tijanovski y a otros 13 presos políticos tras la visita del enviado estadounidense Keith Kellog.

Tijanovski, encarcelado en 2021, fue acusado de organizar disturbios y promover acciones que alteraron gravemente el orden público durante las protestas de 2020, en las que se reclamaba la victoria electoral de su esposa, Tatiana Tijanóvskaya.

Aquellas manifestaciones fueron reprimidas con el respaldo de las fuerzas de seguridad rusas, dejando claro el papel decisivo del Kremlin y el presidente Vladimir Putin en la supervivencia política de Lukashenko, indicó la fuente.

El 25 de junio, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel inició una visita oficial a Bielorrusia, donde fue recibido por Lukashenko.

Ambos gobiernos comparten no solo una cercanía política con Moscú, sino también una visión autoritaria del poder y un historial de represión documentado por organismos internacionales.

Lukashenko afirmó que ambas naciones, unidas por sanciones occidentales y visiones autoritarias de gobierno, identifican áreas “prometedoras” de cooperación, entre ellas la industria alimentaria, la producción conjunta de maquinaria agrícola, la biotecnología, la minería, la energía y el sector sanitario.

De acuerdo con la agencia estatal BELTA, citada por EFE, el gobernante bielorruso propuso además suministrar materias primas y compartir tecnología para la producción de productos lácteos y cárnicos en Cuba.

Como parte de la visita a Minsk, Díaz-Canel regaló a puros, ron y camisetas personalizadas a Lukashenko, quien a su vez le ofreció flores y dulces típicos.

Durante la estancia de dos días, el mandatario cubano participó en la cumbre del Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática (UEE), bloque regional que integran Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán y Kirguistán.

En 2020, Cuba fue aceptada como país observador de ese bloque regional, lo cual el régimen de La Habana presenta como un logro geopolítico, aunque los beneficios reales para la población siguen sin materializarse.

