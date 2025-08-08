A camisa quitada: Así cantó Dany Ome en su último concierto en Cuba

El reguetonero cubano Dany Ome encendió la noche en La Puntilla del Mariel con una actuación que dejó poco a la imaginación… y no hablamos solo de su música. El artista decidió subir a la tarima sin camisa, dejando su torso al descubierto, y al parecer sin ningún tipo de complejo.

El concierto junto a Kevincito El 133, tuvo lugar este jueves 7 de agosto, y como era de esperarse desataron la locura entre los cientos de fanáticos que allí los esperaban.

Ambos llegaron al lugar rodeados de personal de seguridad y hasta un policía, mientras el público los recibía en medio de una verdadera locura: celulares en alto, flashes por todas partes y una marea de gente intentando grabar cada segundo.

El evento, que tuvo un cover de 1000 CUP, comenzó con la venta de papeletas desde las 8:00 p.m., pero la expectación era tal que desde mucho antes ya se aglomeraban seguidores en la entrada, ansiosos por ver a sus ídolos.

Los conciertos de los artistas por la isla han sido objeto de fuertes críticas por la percepción de que su gira actúa como propaganda para el régimen cubano. Ambos han siAdo cuestionados por presentarse en conciertos organizados por el oficialismo en medio de una crisis económica extrema.

Sin embargo, sus fanáticos han disfrutado al máximo de sus conciertos, respaldándolos como uno de los dúos más populares dentro de la música urbana del momento.

