A camisa quitada: Así cantó Dany Ome en su último concierto en Cuba

El reguetonero cubano Dany Ome encendió la noche en La Puntilla del Mariel con una actuación que dejó poco a la imaginación… y no hablamos solo de su música. El artista decidió subir a la tarima sin camisa, dejando su torso al descubierto, y al parecer sin ningún tipo de complejo.
El concierto junto a Kevincito El 133, tuvo lugar este jueves 7 de agosto, y como era de esperarse desataron la locura entre los cientos de fanáticos que allí los esperaban.
Ambos llegaron al lugar rodeados de personal de seguridad y hasta un policía, mientras el público los recibía en medio de una verdadera locura: celulares en alto, flashes por todas partes y una marea de gente intentando grabar cada segundo.
El evento, que tuvo un cover de 1000 CUP, comenzó con la venta de papeletas desde las 8:00 p.m., pero la expectación era tal que desde mucho antes ya se aglomeraban seguidores en la entrada, ansiosos por ver a sus ídolos.
Los conciertos de los artistas por la isla han sido objeto de fuertes críticas por la percepción de que su gira actúa como propaganda para el régimen cubano. Ambos han siAdo cuestionados por presentarse en conciertos organizados por el oficialismo en medio de una crisis económica extrema.
Sin embargo, sus fanáticos han disfrutado al máximo de sus conciertos, respaldándolos como uno de los dúos más populares dentro de la música urbana del momento.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre Dany Ome y Kenvincito El 13 y su controversial gira en Cuba
¿Por qué se critica la gira de Dany Ome y Kevincito El 13 en Cuba?
La gira de Dany Ome y Kevincito El 13 ha sido objeto de críticas porque se percibe como un acto de propaganda a favor del régimen cubano en medio de una crisis económica extrema. Además, su participación en eventos organizados por el oficialismo y la presencia de figuras vinculadas al régimen en sus conciertos han generado controversia y rechazo entre algunos sectores de la población y el exilio cubano.
¿Qué sucedió en el último concierto de Dany Ome y Kevincito El 13 en La Puntilla del Mariel?
En su último concierto en La Puntilla del Mariel, Dany Ome subió al escenario sin camisa, lo que provocó euforia entre sus seguidores. El evento fue un éxito entre sus fanáticos, a pesar de las críticas sobre su gira. El concierto contó con un cover de 1000 CUP y fue acompañado por una gran expectativa del público desde horas antes del inicio.
¿Cómo ha cambiado físicamente Dany Ome recientemente?
Dany Ome ha experimentado un notable cambio físico, habiendo perdido 30 libras (aproximadamente 13 kilos y medio). El cantante ha compartido su transformación en redes sociales, destacando su determinación y buen ánimo durante el proceso, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.