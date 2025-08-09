Policía de Hialeah pide ayuda para localizar a cubano desaparecido

La Policía de Hialeah solicita la ayuda del público para localizar a Daylon Fleitas, un hombre de 37 años y origen cubano que fue visto por última vez el domingo 3 de agosto en esa ciudad del condado de Miami-Dade.

Según el reporte policial -citado por la prensa local- antes de desaparecer, Fleitas indicó que se reuniría “con un conocido”, pero nunca regresó a casa y desde entonces no se ha sabido nada de él.

Fue visto por última vez conduciendo una camioneta Ford F-150 negra, año 2011, con matrícula de Florida RPQW74.

Camioneta Ford F-150 negra, año 2011, que manejaba el cubano desaparecido (Fuente: Policía de Hialeah)

De acuerdo con la descripción oficial, Fleitas mide aproximadamente 1,75 metros (5 pies 9 pulgadas), pesa 82 kilos (180 libras), tiene cabello negro y ojos marrones.

La policía también informó que no padece ninguna condición médica o de salud mental conocida.

¿Qué dice la familia?

Su hermano, Cristian Fleitas, contó a Univision que ese domingo Daylon le dijo que iría a “cobrar un dinero que le debían”.

Horas después, al no recibir noticias, inició por su cuenta una búsqueda básica.

“Decidí entonces llamar a hospitales, llamar a ver si estaba detenido en alguna estación de policia, en fin, algunos lugares, para tener de él información, pero no tuve ninguna información”, relató.

Lo que se sabe hasta ahora:

Última vez visto: domingo 3 de agosto en Hialeah.

Vehículo: Ford F-150 negra, 2011, matrícula RPQW74.

Motivo de la salida: reunión para cobrar una deuda, según la familia.

Estado de salud: sin condiciones médicas o mentales conocidas.

Operativo: búsqueda activa de la policía y solicitud de colaboración ciudadana.

Las autoridades piden a cualquier persona que haya visto a Fleitas o su vehículo que se comunique con la Policía de Hialeah al (305) 687-2525, y que para información específica sobre el caso se contacte con el detective Salazar.

