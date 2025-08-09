Buscan a adulto mayor de 91 años desaparecido hace una semana en Ciénaga de Zapata

Vídeos relacionados:
La familia y vecinos de Laureano Mesa Cepero, conocido cariñosamente como Ñoña, denunciaron su desaparición el pasado domingo 3 de agosto, alrededor de las 4:00 p.m., en Cayo Ramona, municipio de Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas.
El hombre, de 91 años, padece hipertensión, Alzheimer, diabetes y otras afecciones propias de su edad avanzada, señala una publicación en Facebook.
Los allegados y vecinos mantienen una intensa búsqueda y piden ayuda a través de redes sociales para localizar al anciano.
Según sus familiares, el hombre salió de su casa y no ha regresado, lo que ha generado una profunda preocupación, ya que lleva siete días sin su medicación, sin acceso a alimentos y probablemente desorientado.
Piden que cualquier persona que lo haya visto o tenga información llame de inmediato a los números 56470373 o 55066758, o avise a las autoridades locales.
Lo más leído hoy:
“Cualquier dato podría ser de mucha importancia”, insisten.
La familia señala que vive horas de angustia y agobio, temiendo por el estado de salud de Laureano: “Dios permita demos con su paradero, ya es demasiado tiempo”, expresó un familiar en redes.
En los últimos meses, los reportes de personas mayores o con enfermedades mentales desaparecidas se han vuelto frecuentes en Cuba.
Sin canales oficiales eficaces para estos casos, muchas familias recurren a las redes sociales para pedir ayuda y organizar búsquedas comunitarias.
Recientemente, otro anciano fue hallado gracias a la movilización vecinal, lo que da esperanza a los familiares de Laureano de que su caso pueda tener un desenlace positivo.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de adultos mayores en Cuba
¿Qué se sabe sobre la desaparición de Laureano Mesa Cepero en Ciénaga de Zapata?
Laureano Mesa Cepero, de 91 años, desapareció en Cayo Ramona, Ciénaga de Zapata, el 3 de agosto. Padece varias condiciones de salud que agravan la situación. Sus familiares y vecinos están realizando una búsqueda intensa y solicitan ayuda a través de redes sociales.
¿Por qué las familias cubanas recurren a las redes sociales para buscar a sus seres queridos desaparecidos?
Las familias recurren a las redes sociales debido a la falta de respuesta eficaz de las autoridades. En muchos casos, las instituciones no actúan con la rapidez necesaria, dejando a las familias con pocas opciones más que organizar búsquedas comunitarias y difundir alertas en plataformas digitales.
¿Qué medidas se están tomando para encontrar a personas desaparecidas en Cuba?
Las medidas dependen principalmente de la movilización comunitaria y el uso de redes sociales. Familias, vecinos y voluntarios organizan búsquedas y difunden información en línea, ya que no existe un canal oficial eficiente por parte del gobierno para estos casos.
¿Qué impacto tiene la desaparición de adultos mayores en las familias cubanas?
La desaparición genera angustia, agobio y temor por el estado de salud de los desaparecidos. Las familias enfrentan una gran incertidumbre y estrés, especialmente considerando las condiciones de salud de muchos adultos mayores, que dependen de medicación constante y cuidado especial.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.