Buscan a adulto mayor de 91 años desaparecido hace una semana en Ciénaga de Zapata

Vídeos relacionados:

La familia y vecinos de Laureano Mesa Cepero, conocido cariñosamente como Ñoña, denunciaron su desaparición el pasado domingo 3 de agosto, alrededor de las 4:00 p.m., en Cayo Ramona, municipio de Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas.

El hombre, de 91 años, padece hipertensión, Alzheimer, diabetes y otras afecciones propias de su edad avanzada, señala una publicación en Facebook.

Los allegados y vecinos mantienen una intensa búsqueda y piden ayuda a través de redes sociales para localizar al anciano.

Según sus familiares, el hombre salió de su casa y no ha regresado, lo que ha generado una profunda preocupación, ya que lleva siete días sin su medicación, sin acceso a alimentos y probablemente desorientado.

Publicación en Facebook

Piden que cualquier persona que lo haya visto o tenga información llame de inmediato a los números 56470373 o 55066758, o avise a las autoridades locales.

Lo más leído hoy:

“Cualquier dato podría ser de mucha importancia”, insisten.

La familia señala que vive horas de angustia y agobio, temiendo por el estado de salud de Laureano: “Dios permita demos con su paradero, ya es demasiado tiempo”, expresó un familiar en redes.

En los últimos meses, los reportes de personas mayores o con enfermedades mentales desaparecidas se han vuelto frecuentes en Cuba.

Sin canales oficiales eficaces para estos casos, muchas familias recurren a las redes sociales para pedir ayuda y organizar búsquedas comunitarias.

Recientemente, otro anciano fue hallado gracias a la movilización vecinal, lo que da esperanza a los familiares de Laureano de que su caso pueda tener un desenlace positivo.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de adultos mayores en Cuba