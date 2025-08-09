Aparatoso choque de dos autos a la entrada de La Habana

Vídeos relacionados:

Dos autos chocaron aparatosamente este viernes en la entrada de la Villa Panamericana, en La Habana, dejando un saldo de al menos un lesionado.

De acuerdo con la página de Facebook La Tijera, el siniestro ocurrió en la Zona de Los Tres Picos, en la entrada de la Villa Panamericana, cuando “dos autos estatales chocaron”.

Según el usuario Roberto C. Casademunt, quien aseguró pasar por el lugar del suceso y conversar con testigos, el choque involucró a un “carro de ETECSA y un particular”.

“Por lo que me dijeron es que el carro de ETECSA cuando subía la loma esquiva un bache q está a mediado de loma y se montó arriba del contén, entonces se volcó hacia la otra banda cuando venía el particular en bajada de la loma, y se produce así el choque”, relató

Este usuario aseguró que al “chófer de la camioneta de ETECSA no le paso nada, pero el del particular me dijeron que se lo llevaron con una de las piernas con una herida bien seria”.

El pasado martes, otro accidente ocurrió dejando un auto volcado a la entrada de La Habana.

Esta vez, el siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del acceso del Primer Anillo y puente del Calvario. El auto volcado, Mitsubishi, tenía placas estatales.

La combinación de alta velocidad, falta de mantenimiento en las vías y condiciones climáticas adversas aumenta el riesgo de accidentes como el ocurrido.

El pasado jueves, un accidente de tránsito ocurrido en la curva de Téneme, en la provincia de Holguín, dejó varios lesionados, entre ellos una mujer en estado grave y dos menores de edad.

El hecho tuvo lugar en la carretera Mayarí–Moa, entre Cabonico y el municipio de Frank País, e involucró un vehículo particular donde viajaban siete personas.

