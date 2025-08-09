Aparatoso choque de dos autos a la entrada de La Habana

Vídeos relacionados:
Dos autos chocaron aparatosamente este viernes en la entrada de la Villa Panamericana, en La Habana, dejando un saldo de al menos un lesionado.
De acuerdo con la página de Facebook La Tijera, el siniestro ocurrió en la Zona de Los Tres Picos, en la entrada de la Villa Panamericana, cuando “dos autos estatales chocaron”.
Según el usuario Roberto C. Casademunt, quien aseguró pasar por el lugar del suceso y conversar con testigos, el choque involucró a un “carro de ETECSA y un particular”.
“Por lo que me dijeron es que el carro de ETECSA cuando subía la loma esquiva un bache q está a mediado de loma y se montó arriba del contén, entonces se volcó hacia la otra banda cuando venía el particular en bajada de la loma, y se produce así el choque”, relató
Este usuario aseguró que al “chófer de la camioneta de ETECSA no le paso nada, pero el del particular me dijeron que se lo llevaron con una de las piernas con una herida bien seria”.
El pasado martes, otro accidente ocurrió dejando un auto volcado a la entrada de La Habana.
Esta vez, el siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del acceso del Primer Anillo y puente del Calvario. El auto volcado, Mitsubishi, tenía placas estatales.
La combinación de alta velocidad, falta de mantenimiento en las vías y condiciones climáticas adversas aumenta el riesgo de accidentes como el ocurrido.
El pasado jueves, un accidente de tránsito ocurrido en la curva de Téneme, en la provincia de Holguín, dejó varios lesionados, entre ellos una mujer en estado grave y dos menores de edad.
El hecho tuvo lugar en la carretera Mayarí–Moa, entre Cabonico y el municipio de Frank País, e involucró un vehículo particular donde viajaban siete personas.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en La Habana
¿Qué ocurrió en el accidente de la Villa Panamericana en La Habana?
Dos autos chocaron aparatosamente este viernes en la entrada de la Villa Panamericana, en La Habana, dejando un saldo de al menos un lesionado. El accidente involucró a un carro de ETECSA y un vehículo particular. La combinación de alta velocidad y el mal estado de las vías son factores comunes en estos sucesos.
¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba?
Las principales causas de accidentes en Cuba incluyen la distracción del conductor, violaciones del derecho de vía, exceso de velocidad, fallos técnicos y consumo de alcohol. Además, el mal estado de las carreteras y la falta de mantenimiento vial agravan la situación.
¿Cuál fue el saldo de heridos en el accidente de la curva de Téneme en Holguín?
El accidente en la curva de Téneme, en Holguín, dejó varios lesionados, entre ellos una mujer en estado grave y dos menores de edad. La peligrosidad de esta vía ha sido motivo de alarma durante los últimos meses.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a los accidentes en Cuba?
El mal estado del pavimento, la falta de señalización y el deterioro generalizado de la infraestructura vial en Cuba representan un desafío serio para conductores. Estas condiciones aumentan el riesgo de accidentes, especialmente en combinación con la alta velocidad y condiciones climáticas adversas.
