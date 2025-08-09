Vecinos casi linchan a ladrón sorprendido dentro de una casa en Centro Habana

Un presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado por vecinos de Centro Habana tras ser sorprendido dentro de una vivienda en horas de la madrugada.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 am. de este sábado en la zona de Belascoaín, cuando residentes del lugar detectaron la intrusión y decidieron intervenir ante la ausencia inmediata de la policía, según reportó el perfil de Facebok "Díaz Canel Sin Gao".

Testigos relataron que los vecinos lograron reducir al sospechoso y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades, que se presentó en el lugar al amanecer.

Durante el tiempo que estuvo bajo custodia de la comunidad, el individuo fue golpeado, y quedó con evidentes lesiones.

La demora en la respuesta policial generó malestar entre los residentes, quienes señalaron que no es la primera vez que deben actuar por su cuenta ante situaciones de inseguridad.

El incidente reaviva el debate sobre la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia en la capital cubana y la eficacia de la respuesta de las fuerzas del orden.

En los últimos años, ha sido cada vez más frecuente que ciudadanos cubanos reaccionen directamente ante actos de violencia o robo, atrapando -y en ocasiones golpeando- a los agresores antes de que intervengan las autoridades.

Las redes sociales se han convertido en el principal medio para difundir estas situaciones, que muchas veces reflejan el creciente clima de inseguridad e impunidad percibido por la población.

La violencia y los robos han aumentado en Cuba debido a la crisis económica, que ha llevado a muchos ciudadanos a situaciones desesperadas.

La falta de alimentos, productos básicos y oportunidades económicas ha incrementado la delincuencia, mientras el consumo de drogas también contribuye al comportamiento violento, especialmente entre los jóvenes.

