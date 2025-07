Limay Blanco denuncia nuevo robo en su casa: "El mismo que se metió la otra vez"

El humorista y filántropo cubano Limay Blanco denunció en redes sociales que fue víctima de un nuevo robo en su vivienda, presuntamente cometido por la misma persona que lo había asaltado anteriormente. El hecho, ocurrido durante la noche, quedó registrado en un video que el propio artista compartió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se observa al presunto ladrón huyendo por los techos de casas colindantes, mientras Limay lo graba y le grita: “Tú estás loco, Matute, por Dios. ¡Sal de aquí, sal de aquí!”. Luego, con impotencia, agrega: “El mismo que se metió la otra vez aquí, mira”.

El comediante explicó en los comentarios de la publicación que el ladrón logró llevarse varios objetos de valor: “Me robó un bebedero, una aspiradora, un taladro y trataba de llevarse la planta eléctrica”. En otro mensaje, expresó su frustración con palabras cargadas de dolor: “Dios sabe que yo no hago cosas malas, que he tratado de hacer su voluntad a las personas necesitadas, y no sé por qué pasan estas cosas”.

También confirmó que había contactado con la policía: “Está aquí, acaba de llegar”, respondió a un seguidor que le pedía actuar. Sin embargo, recordó que en una ocasión anterior el ladrón fue liberado: “La primera vez que se metió el video sale, y a los tres meses lo soltaron por falta de pruebas”.

La publicación generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. Muchos expresaron preocupación por la seguridad de su familia y lo alentaron a tomar medidas legales. “Si hoy fue un taladro, mañana puede ser tu vida”, comentó un usuario. Otros señalaron la ineficiencia de las autoridades cubanas: “El problema es que si lo atrapan y no se llevó nada, según la ley, no se considera robo”, escribió una seguidora. Varios lamentaron que en Cuba “la delincuencia queda impune, mientras se castiga a quien piensa diferente”.

Muchos aprovecharon la ocasión para elogiar la generosidad del artista, destacando su trabajo comunitario y su capacidad para perdonar. “Tú eres un hombre de Dios, Limay. No todos harían lo que tú hiciste con ese muchacho”, escribió una usuaria. Otra comentó: “Dios te bendiga por todo el bien que haces. Tú ayudas a los demás sin pedir nada a cambio”. Algunos incluso interpretaron el episodio como una prueba de fe: “Esto es una señal para que pongas límites. Dios no quiere que vivas con miedo”.

Lo más leído hoy:

Lamentablemente, también hubo comentarios que, desde la frustración, pedían a Limay que reaccionara de manera más drástica, aunque el humorista dejó claro que se mantiene firme en su convicción cristiana y en su respeto a la legalidad: “Le das un mal golpe y tienes que pagarlo. Así son las leyes de mi país”, respondió a una sugerencia.

No es la primera vez que Limay Blanco sufre robos en su casa. En junio de 2023 denunció el hurto de una caja de pollo, y en febrero reportó que le robaron una puerca preñada mientras se encontraba fuera de casa. En julio de ese año, tras identificar al responsable de otro robo, no solo lo perdonó, sino que entregó 10 mil pesos a la familia del joven para que saldara una deuda. “Quizás yo tampoco lo entendía, pero me sentía bien haciendo eso”, explicó entonces.

Además de su carrera artística, Limay lidera el proyecto cristiano “Cristo cambia vidas”, con el que ha entregado más de 40 viviendas y múltiples ayudas a familias cubanas en situación vulnerable. Aunque recientemente detuvo la entrega de casas por el mal uso que algunos beneficiarios les dieron, continúa con su labor a través de donaciones, cumpleaños solidarios y apoyo a personas en extrema necesidad.

Este nuevo episodio, además de poner a prueba su paciencia y su fe, evidencia una realidad que comparten miles de cubanos: la inseguridad creciente, la impunidad y el abandono institucional. Como escribió un seguidor: “No solo te pasa a ti, le pasa al campesino, a la madre sola, al que no tiene nada. Así está Cuba, y mientras tanto, la policía solo actúa cuando conviene”.

En semanas recientes, Limay también ha enfrentado otras situaciones complejas, como un incidente en carretera que dañó su auto y la ingratitud de una beneficiaria de su ayuda. Aun así, asegura que seguirá haciendo el bien, “sin esperar recompensa de nadie”.

Preguntas frecuentes sobre el robo en la casa de Limay Blanco