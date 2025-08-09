"Me pasó por atrás y me arrebató la cartera": Cubana en República Dominicana, víctima de atraco en Santo Domingo

Una joven cubana en República Dominicana denunció haber sido víctima de un atraco mientras caminaba por la zona universitaria de Santo Domingo, en un video publicado en TikTok que ha generado reacciones divididas.

“Este es un video que como cubana viviendo en RD nunca pensé hacer, pero ahí les va el story time de cómo me atracaron en Santo Domingo”, comenzó contando la usuaria @stephaniew032.

Según su relato, los hechos ocurrieron durante el día cuando se dirigía a una farmacia cercana. “Era de día, no vi ningún problema porque en la zona universitaria el que conoce Santo Domingo, sabe que ahí todo el mundo camina y hay muchos estudiantes, mucha, mucha gente joven caminando”, explicó.

La joven aseguró que iba vestida de manera sencilla, sin prendas visibles ni objetos de valor llamativos. “Un polo como le dice aquí, un pullover como le decimos nosotros, un pantalón, o sea, nada ostentoso. No tenía cadena, anillos, prenda, no tenía nada”, detalló.

Al momento de cruzar una calle, un motorista que venía a baja velocidad le cedió el paso. “Yo veo que viene el motorista pero viene muy suave por la calle, me extrañó un poco... y fue que yo crucé y me pasó por atrás, y me arrebató la cartera”, relató.

El forcejeo fue breve pero le causó una fuerte impresión: “La cartera se estalló... todo el mundo me dice que fue lo mejor que pasó porque si no me hubieran arrastrado con cartera y todo... gracias a Dios no pasó nada físicamente”.

En la cartera llevaba sus documentos personales, tarjetas y un celular que utilizaba para trabajar. “Imagínate, tenía todas mis cosas ahí... para un extranjero saben lo importante que es los documentos... y más que yo trabajo con eso”, comentó.

Explicó que había estado ausente de las redes por más de una semana debido al suceso, y que el video respondía a quienes le habían preguntado por su desaparición digital. “Este video se lo hice porque me estaban preguntando mucho de qué me pasaba... así que nada, cuídense, anden con precaución que la cosa está mala”, concluyó.

En los comentarios al video, algunas personas compartieron experiencias similares o expresaron preocupación. “Yo soy cubana y hoy pensé que me iba a suceder algo así, fue todo muy muy raro”, escribió una usuaria. Otros restaron importancia al hecho: “Yo viví casi toda mi vida en RD (38 años) y nunca me atracaron”.

Este testimonio se suma a otros videos de cubanos en República Dominicana que han generado debate en redes sociales sobre la experiencia migratoria en ese país. Recientemente, una joven identificada como @cubana_en_rd publicó un video señalando que uno de los aspectos que más le ha afectado desde su llegada es la seguridad. “Creo que la cosa que más me ha afectado desde que llegué aquí al país es la seguridad”, afirmó entonces.

De hecho, su testimonio se viralizó semanas atrás cuando compartió cómo logró emigrar a República Dominicana tras graduarse de Medicina en Cuba y explicó que no ejerce la profesión actualmente.

Según datos del Portal Nacional de Datos Abiertos, los cubanos encabezan la lista de extranjeros naturalizados en República Dominicana entre 2019 y 2024, con 309 casos registrados, lo que refleja una creciente presencia de esta comunidad en la isla caribeña.

