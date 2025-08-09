“Médicos disfrazados de mendigos”: La sátira de una doctora sobre los bajos salarios del gremio

La comediante cubana Tigresa Tóxica, que afirma haber sido también médica en su vida profesional, hizo viral un video en Instagram en el que ironizó sobre los salarios de los doctores en la Isla.

En su video, la artista arranca diciendo: “Soy doctora en Cuba y te voy a demostrar que con mi salario vivo como una reina… Sí, vivo como una olla Reina: bajo presión y a punto de explotar”. Luego, con humor ácido, comparó el sueldo de un médico con “el pene de tu ex: una pinga pequeña que no alcanza para nada”.

La doctora se refirió a la vocación de sus colegas y aseguró que “el reconocimiento social” por sí solo no cubre el costo de la vida: “¿Cuántos files de huevo me puedo comprar con los 20,000 aplausos que me quedan de la pandemia?”.

En su monólogo, la Tigresa Tóxica lanzó una frase lapidaria que criticó directamente al discurso oficial, en especial a las recientes declaraciones de la exministra de Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, quien negó la existencia de mendigos en Cuba, asegurando que estaban “disfrazados”.

“¿Tú y yo qué somos? ¿Médicos disfrazados de mendigos? ¡Uy! ¿¡Quién dijo eso!?”, dijo la galeno en tono burlón.

Su sátira llega en medio de un contexto donde, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 89% de las familias en Cuba vive en pobreza extrema, una situación que no impidió que Feitó Cabrera sostuviera que las personas que buscan comida en la calle o en la basura “no son mendigos”, sino “deambulantes” que han encontrado un “modo de vida fácil”.

Con su característico tono irreverente, Tigresa Tóxica desmontó, risa tras risa, la narrativa oficial, recordando que la vocación de los médicos no paga el aguacate a 200 pesos ni el aceite a 1,000, y que muchos de sus colegas han abandonado la profesión para sobrevivir.

Frijoles con vocación: El carrito de compras de un médico en Cuba

La sátira de Tigresa Tóxica se respalda en realidades documentadas por otros cubanos. A mediados de marzo, un video en TikTok de la usuaria @sheyreyes03 mostró lo que se puede comprar con el salario mensual de un médico, que ronda los 10,000 pesos.

Con esa cantidad en la mano, la joven se dispuso a comprar alimentos y esto fue lo que encontró: 10 libras de arroz, algunas libras de pimientos y tomates, un bote de pasta de bocadito, dos paquetes de perritos calientes, una botella de aceite de girasol y 10 libras de picadillo. La carne quedó fuera de la lista por su alto precio.

El contraste entre la utilización de la salud pública y sus profesionales en la propaganda del régimen y la evidencia de su precariedad ante la descontrolada inflación del país es causa de un malestar creciente entre el gremio médico cubano y alimenta la indignación de muchos ciudadanos que ven cómo los salarios estatales son incapaces de cubrir sus necesidades más básicas.