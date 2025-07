Ministra de Trabajo niega existencia de mendigos en Cuba: “Le decimos deambulante a cualquier cosa”

Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social cubana, negó este lunes la existencia de mendigos en Cuba y criminalizó a quienes buscan comida o limosna en la calle.

“Hemos visto personas aparentemente mendigos, cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira las ropas que llevan esas personas están disfrazados de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar con las formalidades que corresponde”, dijo la funcionaria durante una de las comisiones de trabajo del parlamento del régimen, que sesiona por estos días.

Feitó Cabrera tildó a las personas deambulantes de borrachos y buscadores de “una vida fácil”, sin atender a las causas estructurales del fenómeno, como se esperaría de alguien en su posición.

“Normalmente le decimos conducta deambulante a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas (…) es una persona que ha buscado un modo de vida fácil, en un semáforo limpiando parabrisas, y posiblemente después con ese dinero lo que va es a tomar bebidas alcohólicas en la esquina.”, comentó.

Finalmente, la ministra se permitió ironizar con un fenómeno creciente y que es una evidencia incontestable para cualquiera que transite por las calles cubanas.

“Los buzos están en el agua, esas personas que están en los tanques de basura, tirando la basura, revolviendo la basura hacia el piso, buscando latas. Esas personas, como algunos dicen: ‘no están buscando comidas en los basureros’. Eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer”, afirmó.

La funcionaria se permitió incluso acusar a “esas personas” que “están recuperando materia prima” de “ilegales del trabajo por cuenta propia (…) Que están violando el fisco”.

Las palabras de la ministra, como sucede habitualmente con el discurso oficialista del régimen, contrastan con una realidad donde el 89% de las familias cubanas sufren pobreza extrema, según el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Esta vez, se contradicen incluso con sus propias declaraciones anteriores. En febrero de este año, Feitó Cabrera, delante de Miguel Díaz-Canel, admitió que en Cuba existían, hasta esa fecha, 1.236 comunidades que viven en la miseria.

La funcionaria aseguró, por otro lado, que el 96% de los problemas relacionados con esa extrema pobreza en el país están “en proceso de transformación integral”, justo cuando Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia.

El pasado año, la firma DatoWorld, un reconocido observatorio electoral internacional, indicó que Cuba es el país más pobre de América Latina.

El país presenta un 72% de índice de pobreza y ese alarmante número lo sitúa al frente de los países de la región latinoamericana, según trascendió en la cuenta oficial de X de DatoWorld.

El pasado año, además, Cuba fue catalogado como el país con la economía más miserable del mundo, según el Índice Anual elaborado por el economista estadounidense Steve H. Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins.

