María Montenegro, una joven cubana que combina talento musical y creatividad, se ha convertido en la protagonista de una historia que recorre las redes. Su popularidad en TikTok no llegó por un baile de moda ni por un reto viral, sino por un mensaje honesto y directo: “No busco fama, solo ganar dinero para que podamos comer”. Con esa frase, acompañada de un video en el que celebra sus esfuerzos, logró conectar con miles de personas dentro y fuera de la isla.

En sus publicaciones, María explica que su motivación es su madre y su abuela, a quienes quiere ayudar económicamente para mejorar su calidad de vida. No oculta que crear contenido en Cuba es un desafío: la conexión a internet es cara, inestable y, muchas veces, inaccesible sin el uso de VPN. Aun así, invierte tiempo y recursos en grabar, editar y publicar videos, incluso si eso significa esperar horas para que se carguen.

El impacto de sus palabras ha desatado una ola de apoyo internacional. Usuarios desde España, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina e Italia han dejado mensajes de aliento y promesas de seguir su trabajo. Muchos elogian su valentía para contar su realidad y otros se identifican con las dificultades que describe, especialmente quienes también viven en la isla.

María, que responde con gratitud y emoticonos a cada mensaje, ha visto cómo su perfil se ha convertido en un punto de encuentro para cubanos dentro y fuera del país. “Wow, jamás olvidaré que un día miles de personas me hicieron destacar”, escribió a uno de sus seguidores, al darse cuenta del alcance de sus palabras y de cómo su historia ha inspirado a otros a apoyarla en su meta de monetizar su contenido desde Cuba.

En TikTok, donde se presenta como @mariamontenegrofficial, sigue compartiendo fragmentos de su vida, mensajes motivacionales y reflexiones, con la esperanza de que esa visibilidad se traduzca en ingresos que le permitan sostener a su familia. Su historia demuestra que, a veces, la viralidad más poderosa nace de la sinceridad y de una necesidad tan básica como poner un plato de comida en la mesa.

