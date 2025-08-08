¡Parece una postal! Así se tiñó el cielo de La Habana en tonos naranja y rosa en un atardecer inolvidable

El encanto de La Habana no solo vive en su arquitectura, su gente o su historia, también se revela en momentos cotidianos que deslumbran.

Así lo demuestra un video publicado en TikTok por la usuaria @lulusanchez21habana, que capturó un atardecer impresionante sobre una avenida casi vacía de la capital cubana.

Las imágenes muestran el cielo cubano bañado en tonalidades anaranjadas, rosadas y azuladas mientras la luz del sol se desvanece lentamente. La calle, en su mayoría despejada, permite contemplar con claridad los árboles florecidos a ambos lados, los faroles encendidos y la tranquilidad que envuelve la escena.

El clip, que ya acumula miles de visualizaciones, fue catalogado por un seguidor como un simple pero emotivo mensaje: “Precioso atardecer en La Habana”.

La grabación ha sido aplaudida en redes por su belleza y serenidad, recordando que incluso en medio de las dificultades diarias, la naturaleza sigue ofreciendo postales memorables.

Los atardeceres en Cuba son, para muchos, uno de los regalos más valiosos que ofrece la isla. Y este en particular, captado en plena calle habanera, se ha convertido en un testimonio visual de esa magia cotidiana.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre los atardeceres en La Habana y la situación actual en Cuba