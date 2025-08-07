"Gracias a Dios no nací en Cuba": Así reaccionan las redes al video viral de una joven en la cola del pan

Una joven cubana ha causado revuelo en TikTok tras compartir un breve video donde muestra cómo, después de salir del gimnasio, tiene que hacer una cola para conseguir su pan racionado. “Miren la cola que había para poder desayunar”, dice, mientras enseña dos panes pequeños y explica que solo le toca uno por persona. “Aquí lo anotan para que no cojas el pan doble”.

El video ya supera las 500 mil reproducciones y ha desatado una avalancha de comentarios desde diferentes países. “Gracias a Dios no nací en Cuba”, escribieron varios usuarios. Otros reaccionaron con frases como “Aquí el pan se tira” o “En mi país eso no se ve”. Las respuestas van desde la tristeza y el asombro, hasta comparaciones con situaciones similares vividas en Venezuela.

Además del pan, la joven cuenta que compró un vasito de habichuelas por 200 pesos cubanos. Y mientras camina bajo el sol con evidente cansancio, comenta que va rumbo a su casa a desayunar. No hay quejas explícitas, pero sí una exposición directa de cómo se vive hoy en Cuba.

Uno de los comentarios más fuertes lo dejó ella misma, en respuesta a un seguidor que mencionó lo hermoso de Cuba: “Cosas hermosas a las cuales tienen acceso los turistas, y el pueblo muriendo de escasez”. En pocas palabras, resumió la desigualdad entre lo que se muestra al mundo y lo que enfrentan los cubanos a diario.

La escena del pan, la libreta y la cola no es nueva para quienes viven en la isla, pero en redes sociales sigue sorprendiendo a quienes no imaginan que en pleno 2025 aún existan estos niveles de racionamiento. La mayoría de los comentarios reflejan empatía: “Qué tristeza”, “Eso no es vida”, “Dios bendiga a Cuba”.

El video también generó preguntas: ¿cómo es posible que haya gimnasio pero no pan?, ¿por qué no pueden sembrar?, ¿cuánto cuesta vivir así? A lo que la joven respondió con naturalidad, defendiendo su derecho a verse bien y a expresar lo que vive sin filtros.

En medio de la escasez y el control, las redes sociales se han convertido en una ventana para mostrar lo que muchos cubanos enfrentan cada día. Y aunque sea con solo 30 segundos, este video puso una vez más a Cuba en el centro de la conversación.

Preguntas frecuentes sobre la escasez de alimentos en Cuba