Le preguntan a Hallel Génesis por Cocodrilín, "su hijo" con Tekashi 6ix9ine, y esto respondió la cantante cubana

La cantante cubana Hallel Génesis volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de responder en sus historias de Instagram una curiosa pregunta sobre Cocodrilín, el famoso caimán que Tekashi 6ix9ine adoptó y que, irónicamente, fue el punto de partida del acercamiento público entre ambos artistas.

En una dinámica de preguntas y respuestas, un fan le consultó: "¿Por qué no has visitado más a Cocodrilín?".

Con una media sonrisa y una foto relajada, Hallel explicó: "Estoy en trámites pidiendo la custodia, los niños siempre deben estar con su mamá. Ya el juez dirá", acompañado de emojis de corazón y carita con ternura.

Aunque la relación entre Hallel y Tekashi terminó hace varios meses, la historia con Cocodrilín sigue siendo un recuerdo que los fans no olvidan.

La respuesta de la cantante, cargada de humor, deja ver que la artista se toma con ligereza las preguntas sobre su vínculo con el rapero, mientras sus seguidores continúan especulando si entre ambos todavía existe algún contacto.

Algo que también llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron: “¿Soltera o en un casi algo?”.

Hallel prefirió responder cantando su tema “Hecho real”, una canción que habla de una relación que todavía no es de dominio público, pero que está en el foco de los rumores, y que muchos asocian con Yomil Hidalgo.

