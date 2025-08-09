Le preguntan a Hallel Génesis por Cocodrilín, "su hijo" con Tekashi 6ix9ine, y esto respondió la cantante cubana

Vídeos relacionados:
La cantante cubana Hallel Génesis volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de responder en sus historias de Instagram una curiosa pregunta sobre Cocodrilín, el famoso caimán que Tekashi 6ix9ine adoptó y que, irónicamente, fue el punto de partida del acercamiento público entre ambos artistas.
En una dinámica de preguntas y respuestas, un fan le consultó: "¿Por qué no has visitado más a Cocodrilín?".
Con una media sonrisa y una foto relajada, Hallel explicó: "Estoy en trámites pidiendo la custodia, los niños siempre deben estar con su mamá. Ya el juez dirá", acompañado de emojis de corazón y carita con ternura.
Aunque la relación entre Hallel y Tekashi terminó hace varios meses, la historia con Cocodrilín sigue siendo un recuerdo que los fans no olvidan.
La respuesta de la cantante, cargada de humor, deja ver que la artista se toma con ligereza las preguntas sobre su vínculo con el rapero, mientras sus seguidores continúan especulando si entre ambos todavía existe algún contacto.
Lo más leído hoy:
Algo que también llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron: “¿Soltera o en un casi algo?”.
Hallel prefirió responder cantando su tema “Hecho real”, una canción que habla de una relación que todavía no es de dominio público, pero que está en el foco de los rumores, y que muchos asocian con Yomil Hidalgo.
Preguntas frecuentes sobre Hallel Génesis, Tekashi 6ix9ine y Cocodrilín
¿Cuál es la relación entre Hallel Génesis y Cocodrilín?
Cocodrilín es un caimán que Tekashi 6ix9ine adoptó y que se convirtió en un símbolo de la relación entre Hallel Génesis y el rapero. Aunque su relación terminó, Cocodrilín sigue siendo un punto de humor y anécdotas entre sus seguidores.
¿Hallel Génesis tiene la custodia de Cocodrilín?
En tono de broma, Hallel Génesis afirmó en sus redes sociales que estaba "en trámites pidiendo la custodia" del caimán Cocodrilín, reflejando un enfoque humorístico sobre su relación pasada con Tekashi y el caimán.
¿Por qué terminó la relación entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine?
La relación entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine terminó, según confirmaron, debido a diferencias en sus estilos de vida. A pesar de la ruptura, Hallel ha expresado que mantiene una buena amistad con él.
¿Cómo se conocieron Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine?
Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine se conocieron a través de Instagram, donde él le escribió inicialmente. La relación se consolidó cuando Hallel visitó la casa de Tekashi para crear contenido relacionado con Cocodrilín, lo que llevó al inicio de su noviazgo público.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.