William Levy le pone frenos a Raúl De Molina cuando este lo llama mujeriego: "No tanto como tú"

William Levy estuvo en el programa El Gordo y La Flaca para presentar su nueva serie “Camino a Arcadia”, pero como era de esperarse salió a relucir el tema de su separación de Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos.

El actor cubano respondió a los comentarios del presentador Raúl De Molina y en varios momentos no le tembló la mano a la hora de ponerle freno, sobre todo cuando lo llamó mujeriego.

“¿Le ha sido difícil a los niños la separación?”, preguntó Raúl De Molina a lo que Levy respondió con seriedad: “Yo creo que una separación es difícil para todo el mundo, pero ahora estamos en un punto de mucha paz, muy tranquilo”.

El artista aseguró que no está buscando el amor y que no busca condiciones en una mujer, simplemente se deja conquistar y no pone límites a la hora de fijarse en alguien.

Fue justo en ese preciso momento de la conversación donde Raúl De Molina atacó refiriéndose a la ruptura con Elizabeth: “¿De quién fue la culpa de la relación de ustedes dos?”.

“Yo no sé, tú puedes hablar eso con Elizabeth cuando tú quieras, yo esas cosas no las hablo, los caballeros no tienen memoria”, dijo Levy recibiendo aplausos de Lili Estefan y otras personas en el estudio.

Lo más leído hoy:

“Pero también tú eres muy mujeriego”, le soltó Raúl sin filtros, pero Levy no se quedó callado: “No tanto como tú”. El actor insistió en que el hecho de llamar la atención de las mujeres no significa que sea mujeriego.

“Siempre me han querido pintar esa imagen, pero no”, aseveró el artista. “¿Qué significa mujeriego? Obviamente me gustan las mujeres, si eso implica ser mujeriego entonces soy el mujeriego más grande del mundo porque me gustan las mujeres, pero me gusta una mujer cuando estoy con ella. Si yo estoy con una mujer, estoy con una mujer. Obviamente he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más, eso sí es verdad, simplemente yo nunca he dado detalles de mi vida”.

Cuando Raúl insistió en su condición de mujeriego, Levy lo paró en seco: “No confundas las cosas, me gustan las mujeres, pero me gusta la mujer con la que yo esté en ese momento”.

Molina comentó que en una pareja de artistas puede ser difícil una relación sobre todo sabiendo que Levy constantemente está haciendo películas, telenovelas y series y Elizabeth estaba en casa con los niños, pero el actor se defendió: “Yo también he estado en casa con mis hijos muchas veces, vamos a ser claros aquí, ella ha tenido que trabajar y yo estar con mis hijos en casa”.

Levy añadió que estar con sus hijos no es un sacrificio, es una bendición, y aclaró que su prioridad en estos momentos es ser un buen padre y cuando decida traer a alguna mujer a su vida nuevamente será algo muy bien pensado.

“Ahora estás solo, puedes ser mujeriego”, le lanzó Raúl De Molina y con una media sonrisa Levy le replicó: “¿Qué tiene que ver eso? ¿Estar solo significa ser mujeriego? Para mí la cosa más importante es ser papá más que nada en la vida (…) Para estar con alguien tienes que tener a esa persona muy bien elegida, cuidadosamente, porque es una persona que vas a presentarla a tus hijos, debe tener mucho valor en todos los aspectos. Yo puedo salir, conocer, compartir con alguien, pero de allí a traer a esta persona a formar parte de mi vida y presentársela a mis hijos tiene que ser alguien que valga la pena”.

Preguntas frecuentes sobre William Levy y Raúl De Molina