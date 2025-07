Hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez arranca piropos en Instagram y todos coinciden en algo: "Eres el clon de tu mamá"

Vídeos relacionados:

Kailey Levy Gutiérrez, la hija del actor cubano William Levy y la actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez, se robó todas las miradas en Instagram al compartir unas fotos en las que fue más que evidente el parecido con su madre.

La joven, que cada día gana más seguidores por su estilo, carisma y belleza, publicó una serie de imágenes desde un yate con el skyline de Miami de fondo a propósito de las celebraciones por el 4 de Julio. Luciendo un bikini de rayas azul marino con blanco, acompañado de un suéter rojo y unos jeans, Kailey deslumbró con su look patriótico y juvenil.

Captura Instagram / Kailey Levy

"Mi niña hermosa", escribió su madre Elizabeth Gutiérrez en los comentarios, mientras su hermano Christopher Levy dejó un “murica”, una palabra que en Estados Unidos se utiliza para expresar un sentimiento patriótico extremo.

William Levy, también reaccionó como todo un papá orgulloso en la publicación: “¡Love you princess!”.

Captura Instagram / Kailey Levy

Los seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios y piropos para la jovencita, pero la mayoría coincidió en el gran parecido con su mamá: “Que bella está la muñeca de la casa Dios te bendiga siempre y continúa siendo una joven de ejemplo”; “Increíblemente idéntica a su mami de hermosa”; “Eres bellísima eres el clon de tu mamá, tus padres deben estar muy orgullosos de la princesa que Dios le dio”; “El castigo del señor Levy es tener una pequeña Elizabeth toda su vida, esa niña es igualita a su mami en realidad no creo que sea un castigo si no, un placer”; “Tan bella como su madre parecen hermanas”; “Guapísima igualita a tu madre”.

Con estas imágenes, Kailey demostró que no solo ha heredado la impresionante genética de sus padres, sino también su magnetismo frente a las cámaras.

