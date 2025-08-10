El INM toma decisión sobre migrantes cubanos y de otros países que avanzan hacia Ciudad México

Vídeos relacionados:

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México comenzó a censar a los integrantes de la caravana migrante denominada “Éxodo de justicia” con el fin de conocer el tipo de trámite que han realizado para regular su estatus y determinar las opciones que se les ofrecerán.

Según reportó el diario El Universal, el pasado viernes la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las alternativas para quienes salieron de Tapachula en caravana incluyen desde la repatriación a sus países de origen hasta la posibilidad de acceder a empleo en territorio mexicano.

De acuerdo con el testimonio de Keyla, una migrante venezolana, personal del INM y del Grupo Beta Sur arribó este sábado a la unidad deportiva “Salomón González Blanco”, en Escuintla, donde el contingente descansaba, para iniciar el registro.

Allí pidieron a los migrantes, provenientes en su mayoría de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y Centroamérica, que se organizaran en filas para verificar datos personales y confirmar el tipo de trámite realizado.

Algunos participantes expresaron temor a ser engañados, pero accedieron a responder las entrevistas y esperar la resolución de las autoridades.

Pese a ello, señalaron que la caravana retomaría su marcha la madrugada del domingo hacia Mapastepec, un recorrido estimado de 35 kilómetros.

Entre las historias particulares está la de los ecuatorianos Johnny Fabricio y Jennyfer Magdalena, padres de Itzel Guadalupe, una bebé mexicana de ocho meses.

La pareja pidió públicamente a la presidenta Sheinbaum condonarles una multa de 44 mil pesos impuesta para su regularización por vínculo familiar, asegurando que carecen de recursos para cubrirla.

La familia, que viaja junto a sus otros hijos, Esteven Ariel, de 13 años, y Teylor Matías, de dos, inició el recorrido con la caravana luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) les negara el estatus de refugiados y ante la falta de empleo.

Con la esperanza de encontrar una solución, los migrantes planean llegar a la Ciudad de México para gestionar documentos que les permitan trabajar legalmente y acceder a mejores oportunidades.

La caravana compuesta por cientos de migrantes, entre ellos numerosos cubanos, partió el miércoles pasado desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, rumbo al norte del país en busca de reubicación o vías legales para migrar.

Según reportó CNN, el grupo, de unas 300 personas, está integrado por migrantes de al menos 12 nacionalidades, entre ellas Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras.

Muchas de estas personas pasaron meses varadas en la frontera sur mexicana, intentando regularizar su estatus sin éxito, luego de renunciar al sueño americano.

La llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos han obligado a muchos a modificar sus planes.

Ahora, los migrantes apuntan a ciudades como Monterrey o la capital mexicana, donde esperan presentarse ante representaciones diplomáticas de países como Canadá, Alemania, Australia o Suiza que ofrecen visas de trabajo.

