Cubanos salen en caravana desde Tapachula rumbo al norte de México en busca de reubicación o asilo

Vídeos relacionados:
Una nueva caravana compuesta por cientos de migrantes, entre ellos numerosos cubanos, partió este miércoles desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, rumbo al norte del país en busca de reubicación o vías legales para migrar.
Según reportó CNN, el grupo, de unas 300 personas, está integrado por migrantes de al menos 12 nacionalidades, entre ellas Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras.
Muchas de estas personas pasaron meses varadas en la frontera sur mexicana, intentando regularizar su estatus sin éxito.
La llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos han obligado a muchos a modificar sus planes.
Ahora, los migrantes apuntan a ciudades como Monterrey o la capital mexicana, donde esperan presentarse ante representaciones diplomáticas de países como Canadá, Alemania, Australia o Suiza que ofrecen visas de trabajo.
“No tenemos destino Estados Unidos, es nuestro destino de llegar a Monterrey porque la mayoría tenemos destinos para Canadá, Alemania, Australia y Suiza, que están brindando visa para salir a trabajar”, afirmó Mayda Bárbara Jordan Contreras, una migrante cubana, reportó El País.
Lo más leído hoy:
Otra cubana, Maydali Barajo, que viaja con su nieto, declaró a EFE que buscan “llegar a Monterrey porque la embajada de Canadá y Alemania nos está dando visa para trabajar y para ir a poblar sus ciudades”.
El grupo, escoltado en algunos tramos por agentes del Instituto Nacional de Migración, ha ignorado las advertencias de las autoridades mexicanas, que les han pedido desistir ante los riesgos del trayecto.
A pesar de ello, la caravana avanza por carreteras custodiadas por elementos estatales y personal de Protección Civil, constató la AFP en un reporte publicado por El Economista.
Los migrantes denuncian también largas demoras y obstáculos burocráticos en los trámites de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
“Hace cuatro meses fui a la COMAR y no me ha llegado correo, no me ha llegado nada. Todo es con abogado y hay que pagarlo”, dijo otro migrante citado por CNN.
De acuerdo con El País, muchos de los migrantes han tenido que recurrir a costosos servicios legales, sin garantía de éxito.
“Nos han negado todo, absolutamente todo. Es triste porque uno sale de su tierra para buscar otros sueños”, agregó la cubana Jordan.
La caravana, la segunda que sale de Tapachula este año, estuvo a punto de suspenderse tras el arresto del activista Luis García Villagrán, acusado de tráfico de personas, como informó AFP.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno mantiene una política migratoria "humanista", aunque admitió que las solicitudes de asilo están saturadas por el incremento de la demanda tras el cambio de política en EE. UU.
Esta nueva caravana de emigrantes sucede a pocos meses de que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunciara que el mes de marzo marcó un hito histórico en materia de seguridad fronteriza, con la cifra más baja de cruces ilegales jamás registrada en la frontera suroeste del país.
Según el comunicado oficial, en marzo se contabilizaron alrededor de 7,180 cruces en esa zona, una caída drástica frente al promedio mensual de 155,000 registrado durante los últimos cuatro años.
Preguntas frecuentes sobre la caravana de migrantes cubanos en México
¿Por qué los migrantes cubanos están optando por quedarse en México en lugar de ir a Estados Unidos?
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump ha llevado a muchos cubanos a considerar México como un destino final. La cancelación del programa CBP One y la imposibilidad de cruzar legalmente la frontera norte ha hecho que México ofrezca una alternativa viable, con la posibilidad de establecerse y trabajar, a pesar de los desafíos económicos y sociales que enfrentan allí.
¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los cubanos al solicitar asilo en México?
Los migrantes cubanos enfrentan obstáculos burocráticos y económicos significativos al solicitar asilo en México. Denuncian largas demoras en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), altos costos por servicios legales y una falta de transparencia en el proceso. Estas barreras hacen que el asilo sea prácticamente inaccesible para quienes no cuentan con recursos económicos suficientes.
¿Qué alternativas están buscando los migrantes cubanos para establecerse fuera de Estados Unidos?
Muchos migrantes cubanos están buscando visas de trabajo en países como Canadá, Alemania, Australia y Suiza. Las representaciones diplomáticas en ciudades como Monterrey y Ciudad de México han sido señaladas como puntos clave para presentar estas solicitudes. Los migrantes buscan estas opciones debido a la saturación del sistema de asilo en México y la imposibilidad de llegar a Estados Unidos.
¿Cómo están sobreviviendo los cubanos en México mientras esperan resolver su estatus migratorio?
Los cubanos en México suelen recurrir a trabajos informales y de baja remuneración para sobrevivir mientras esperan su estatus migratorio. Muchos trabajan en la limpieza, la construcción o en programas de fumigación, a menudo con salarios inferiores al mínimo y sin prestaciones sociales. A pesar de estas condiciones, muchos prefieren esto a regresar a Cuba, donde la situación es percibida como aún más crítica.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.