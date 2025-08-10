Régimen promete “modernizar” los trenes: WiFi, cine y música a bordo

El régimen cubano anunció que inició pruebas para ofrecer servicios de WiFi, cine, música y carga de dispositivos móviles en trenes nacionales, como parte de un proyecto que promete “modernizar” el transporte ferroviario en la Isla.

Según la página oficialista Rutas Nacionales en Facebook, la empresa estatal Solintel, S.A., junto a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y la Empresa Ferroviaria de Tecnología de la Comunicación, Señalización, Informática y Electricidad (COSIE), realizó pruebas de campo para evaluar la viabilidad del sistema.

El régimen presumió que la iniciativa busca brindar conectividad a Internet a bordo y un servicio de contenido multimedia local con películas, series, música, libros y periódicos sin conexión externa.

Según la nota, el proyecto contempla también la integración con los televisores de los vagones y un sistema de audio unificado para “mejorar el entretenimiento” durante los viajes, algo que sin duda resultará útil ante los frecuentes atrasos del ferrocarril cubano, donde los pasajeros, con suerte, conocen la hora de salida, pero rara vez pueden adivinar cuándo llegarán a destino.

El plan incluye estaciones de carga para teléfonos y dispositivos móviles, así como un sistema de comunicación inalámbrica para la tripulación mediante VoIP, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa.

Aunque el régimen no aclara en qué fecha se implementarán estas “novedades”, en la misma nota se aclara que el proyecto enfrenta “desafíos técnicos y económicos”, dejando entrever que la operatividad demorará.

Rutas Nacionales se adelantó y recalcó que la importación de equipos certificados bajo normativas ferroviarias internacionales es costosa y requiere cumplir estándares de resistencia a vibraciones, compatibilidad electromagnética y seguridad contra incendios.

Además, como era de esperarse, señalaron que las limitaciones financieras del país dificultan la adquisición de tecnología, principalmente de origen europeo.

Las primeras pruebas se realizaron el 7 de agosto en un tren nacional, evaluando intensidad de la señal, ancho de banda y cobertura dentro de los vagones.

Por el momento, la instalación es provisional y solo busca validar parámetros técnicos antes de definir el modelo de negocio, que implicaría a ETECSA como proveedor, a Solintel como responsable de la infraestructura y a Ferrocarriles de Cuba como cliente final.

Mientras el régimen presenta el anuncio como un paso hacia la modernización, la iniciativa se encuentra en una etapa temprana y sin fecha confirmada para su implementación definitiva.

Y claro, una cosa es conectividad y otras “novedades tecnológicas”, y otra muy distinta la calidad de los servicios que siempre están en el centro de las críticas de los cubanos.

