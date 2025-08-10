Otros dos prospectos del béisbol abandonan Cuba en busca del sueño MLB

Vídeos relacionados:
El pitcher derecho Marcos Fuentes, de 18 años, y el torpedero Alejandro Cairo, de 16, abandonaron Cuba en los últimos días con destino a República Dominicana en busca de firmar con una organización de Grandes Ligas.
El pitcher derecho Marcos Fuentes (18) salió de Cuba en las últimas horas, destino República Dominicana y en busca de firmar con alguna organización de MLB”, informó el viernes en Facebook el periodista Francys Romero.
El reportero precisó que “Fuentes es natural de Sancti Spíritus y marcó entre 90-91 MPH en los últimos meses en la isla. Cuenta con la curva, slider, cambio y splitter entre su repertorio”.
“Será entrenado por Lázaro Medina en Santo Domingo, República Dominicana”, agregó.
Un día antes, Romero anunció que el shortstop Alejandro Cairo también salió de Cuba con destino en la República Dominicana con el mismo objetivo.
“Cairo es un bateador ambidextro de contacto con velocidad que puede generar poder y jugar en varias posiciones. Bateó .364 AVG en el Nacional U-15 de 2024 con La Habana”, precisó.
La fuga de jóvenes prospectos de la isla con destino a tierras quisqueyanas sigue imparable. A finales de julio, Romero informaba de la fuga del talentoso lanzador zurdo César Jesús Morales, de apenas 18 años.
Morales formó parte de la selección de la isla que compitió en el Pre-mundial U-18 de 2024 en Panamá, donde mostró su potencial como uno de los brazos más prometedores de su generación.
Semanas antes se conocía que Leonardo Moreira Herrera, joven lanzador guantanamero y figura destacada en el staff de pitcheo de los Tigres de Ciego de Ávila, seguía el mismo destino.
Preguntas frecuentes sobre el éxodo de prospectos cubanos hacia la MLB
¿Por qué los jóvenes prospectos del béisbol cubano están abandonando la isla?
Los jóvenes prospectos del béisbol cubano están abandonando la isla principalmente en busca de oportunidades para firmar con organizaciones de las Grandes Ligas (MLB). La falta de oportunidades en Cuba, los bajos salarios y la imposibilidad de negociar de forma independiente con franquicias extranjeras son factores clave que impulsan este éxodo. Muchos jóvenes ven en países como República Dominicana y México una plataforma para mostrarse ante scouts de MLB.
¿Quiénes son los últimos prospectos cubanos en abandonar la isla?
Los últimos prospectos cubanos en abandonar la isla son el pitcher derecho Marcos Fuentes y el torpedero Alejandro Cairo. Fuentes, de 18 años, y Cairo, de 16, han partido hacia República Dominicana con el objetivo de firmar con una organización de MLB. Anteriormente, otros jugadores como César Morales y Leonardo Moreira Herrera también tomaron este camino.
¿Qué impacto tiene la salida de estos prospectos en el béisbol cubano?
La salida de estos prospectos debilita significativamente la calidad de la Serie Nacional de Béisbol en Cuba. Al perder constantemente a sus mejores talentos incluso antes de que se consoliden, el béisbol cubano enfrenta una crisis que afecta no solo al rendimiento de la liga nacional sino también al desarrollo del deporte en la isla.
