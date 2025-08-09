Yuniesky Gurriel regresa a Cuba con su familia tras seis años de ausencia

Vídeos relacionados:

Después de más de un lustro lejos de su tierra natal, el expelotero cubano Yuniesky Gurriel volvió a Cuba acompañado de su esposa, Jennifer Casares, y sus hijos.

La visita, la primera en seis años, incluyó paradas en lugares emblemáticos de La Habana y Sancti Spíritus, cargadas de nostalgia y reencuentros familiares, según el medio independiente especializado Swing Completo.

Las imágenes del viaje fueron compartidas en redes sociales por Casares, quien relató la emoción de mostrar a sus hijos “el lugar donde nacimos, la comida que nos crio, la música que siempre llevamos en el alma” y presentarles a familiares que aún no conocían.

Entre los sitios visitados se encuentran la Plaza de San Francisco de Asís, el malecón habanero, la escuela Julio Antonio Mella y el estadio José Antonio Huelga. También hubo un momento especial en la casa familiar de los Gurriel, en la provincia espirituana.

“Fue un viaje lleno de emociones, de memorias, de risas, de lágrimas… Volver a casa, aunque sea por unos días, sana el alma”, escribió Casares, subrayando la importancia de conectar a sus hijos con sus raíces.

Yuniesky, el mayor de los hermanos Gurriel, jugó en Sancti Spíritus, Industriales y en la selección nacional antes de emigrar en 2019 a Estados Unidos, donde se ha destacado como entrenador de bateo en Miami. Ha trabajado con peloteros como Yasiel Puig, Mauricio Dubón, Ezequiel Tovar y sus propios hermanos, Yulieski y Lourdes Gurriel Jr.

Su regreso contrasta con la situación de su hermano Yulieski, estrella de Grandes Ligas y campeón de bateo en 2021, a quien el gobierno cubano le negó la entrada en 2022 pese a que había cumplido el periodo de prohibición establecido para deportistas que abandonan equipos nacionales. El caso generó polémica y dejó en evidencia las restricciones que aún enfrentan algunos atletas cubanos para visitar la isla.

Mientras Yulieski continúa sin poder regresar, Yuniesky ha logrado cerrar un ciclo personal al reencontrarse con su gente y sus paisajes. Su viaje, más que un simple retorno, ha sido una oportunidad para que sus hijos vivan de primera mano la cultura y los afectos que forman parte de la historia de la familia Gurriel.