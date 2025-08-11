Exlanzador de Industriales avanza en el sistema de MLB

Vídeos relacionados:

El pitcher derecho cubano Silvano Hechavarría, exlanzador de Industriales, continúa escalando en el sistema de ligas menores de los Azulejos de Toronto y fue promovido al equipo de Vancouver Canadians, filial de Clase-A Avanzada.

Con apenas 22 años, Hechavarría dejó cifras destacadas en su paso por los Dunedin Blue Jays (Clase-A): 1.90 de efectividad (ERA) y 53 ponches en 47.1 entradas lanzadas, consolidándose como uno de los brazos jóvenes más prometedores de la organización, según el periodista especializado Francys Romero en la red social Facebook.

Su ascenso representa un paso clave en su camino hacia las Grandes Ligas, y lo coloca en un nivel de competencia más exigente, donde buscará mantener su dominio desde el montículo.

Además, sucede en medio de un éxodo masivo de peloteros cubanos, que abandonan la Isla en busca de un futuro deportivo y económico que en su país resulta cada vez más inalcanzable.

Para muchos, firmar en el béisbol profesional de Estados Unidos o de otras ligas internacionales significa escapar de la miseria, acceder a un salario digno y poder ayudar a sus familias, algo que en la realidad cubana es cada vez más difícil.

Las duras condiciones económicas, la falta de oportunidades, el deterioro de la infraestructura deportiva y la ausencia de contratos justos en Cuba empujan a jóvenes talentos a arriesgarlo todo por una oportunidad en el exterior.

El sueño de jugar en MLB o en ligas de alto nivel va acompañado del deseo de garantizar una vida digna, lejos de las carencias y limitaciones que marcan el día a día en la isla.

