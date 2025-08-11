Pánico en Guantánamo: Suspenden Carnaval Infantil por caída de cable del tendido eléctrico

El Carnaval Infantil de Guantánamo 2025, previsto para este domingo, fue suspendido y reprogramado para el próximo 12 de agosto —Día Internacional de la Juventud y los Estudiantes— tras un accidente eléctrico ocurrido en la intersección de Paseo y Los Maceo, que generó alarma entre los asistentes.

Según reportes del periódico Venceremos y una publicación en Facebook del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el incidente se produjo mientras desfilaba la estructura folclórica “La Cecilita”, uno de los atractivos del evento.

Captura de pantalla Facebook / Venceremos

Testigos señalaron que las líneas eléctricas sufrieron un fallo que provocó chispas y un corte repentino de energía, lo que obligó a interrumpir de inmediato las actividades para evitar riesgos mayores. Videos que circulan por redes sociales muestran el pánico que cundió entre los asistentes.

Aunque las autoridades locales afirman que “se estudian las causas” del suceso, el hecho ha vuelto a poner en evidencia el deterioro de la infraestructura eléctrica de la ciudad y la falta de prevención en la organización de eventos masivos.

Captura de pantalla Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

La celebración se desarrollaba en medio de un contexto marcado por frecuentes apagones y redes envejecidas, lo que para muchos residentes hacía previsible un incidente de este tipo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a niños, padres y espectadores desalojando la zona, mientras efectivos policiales y militares resguardaban el área. Algunos asistentes, visiblemente preocupados, cargaban sillas y pertenencias para abandonar el lugar.

La decisión oficial de posponer el desfile se justificó como una medida de seguridad para “los pequeños de casa”. Sin embargo, no han faltado críticas hacia la improvisación y la falta de inspecciones previas, que hubieran permitido detectar posibles fallos antes del evento.

El nuevo desfile, previsto para el 12 de agosto, mantiene la programación artística y la participación de comparsas, carrozas y agrupaciones infantiles, pero estará marcado por el reto de recuperar la confianza del público tras un episodio que pudo tener consecuencias más graves.

Este incidente se suma a otros problemas que han afectado celebraciones populares en distintas provincias cubanas, donde la crisis energética y la precariedad de servicios básicos han obligado a modificar o suspender actividades.

En julio de 2025, el Carnaval de Santiago de Cuba tuvo que recortar horarios y limitar sus actividades a las 10:00 p.m. para reducir el consumo eléctrico ante el agravamiento del déficit de generación.

A comienzos de agosto, en Bayamo, las llamadas “fiestas populares” generaron críticas por celebrarse en medio de prolongados apagones y escasez de alimentos, mientras que en 2024, en Santiago de Cuba, un apagón afectó al Hospital Infantil Sur pocos días después del derroche de electricidad durante el carnaval, evidenciando la falta de prioridades en el uso de la energía.

En Guantánamo, la expectativa es que el Carnaval Infantil pueda celebrarse sin nuevos contratiempos, aunque persiste la preocupación por las condiciones técnicas que rodean este tipo de festividades.