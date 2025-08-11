Balean a un hombre para robarle un reloj en Miramar, Florida

Vídeos relacionados:

Un hombre fue baleado en Miramar, condado de Broward, Florida, durante la madrugada del domingo por un desconocido que le robó su reloj.

La víctima, de 33 años, fue encontrado herido dentro de una residencia. Alrededor de la 1:50 a. m., informó el canal de noticias Telemundo 51.

El ladrón le exigió su reloj a la víctima, le disparó y huyo tras robarle.

El hecho ocurrió cerca de la cuadra 3000 de SW 147th Terrace, cerca de los apartamentos Solena Miramar y el hotel Residence Inn, en las inmediaciones de Miramar Parkway.

Telemundo mostró imágenes de oficiales en el estacionamiento cercano a los hechos colocando objetos en bolsas de evidencia.

El lesionado fue trasladado al hospital y la herida de bala no ofrece peligro para su vida. El ladrón, por su parte, se encuentra en paradero desconocido.

