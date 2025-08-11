Balean a un hombre para robarle un reloj en Miramar, Florida

Vídeos relacionados:
Un hombre fue baleado en Miramar, condado de Broward, Florida, durante la madrugada del domingo por un desconocido que le robó su reloj.
La víctima, de 33 años, fue encontrado herido dentro de una residencia. Alrededor de la 1:50 a. m., informó el canal de noticias Telemundo 51.
El ladrón le exigió su reloj a la víctima, le disparó y huyo tras robarle.
El hecho ocurrió cerca de la cuadra 3000 de SW 147th Terrace, cerca de los apartamentos Solena Miramar y el hotel Residence Inn, en las inmediaciones de Miramar Parkway.
Telemundo mostró imágenes de oficiales en el estacionamiento cercano a los hechos colocando objetos en bolsas de evidencia.
El lesionado fue trasladado al hospital y la herida de bala no ofrece peligro para su vida. El ladrón, por su parte, se encuentra en paradero desconocido.
Lo más leído hoy:
La pasada semana, una adolescente despertó del plácido sueño a una pesadilla real en la madrugada, tras ser herida por una bala perdida mientras dormía en su cama en un condominio en el noroeste de Miami-Dade.
Mientras que, la noche del pasado 4 de julio, una mujer resultó herida por un disparo cuando caminaba hacia su casa en La Pequeña Habana.
Preguntas frecuentes sobre el tiroteo y la inseguridad en Miramar, Florida
¿Qué sucedió en el robo en Miramar, Florida?
Un hombre fue baleado durante un robo en Miramar, Florida, cuando un desconocido le exigió su reloj, le disparó y luego huyó. El incidente ocurrió cerca de la cuadra 3000 de SW 147th Terrace. La víctima fue trasladada al hospital y su herida no pone en peligro su vida.
¿Cuál es la situación de seguridad en Miramar y sus alrededores?
La seguridad en Miramar y sus alrededores ha sido motivo de preocupación debido a varios incidentes recientes, como robos y tiroteos. La comunidad ha experimentado un aumento en la violencia, lo que ha generado alarma entre los residentes y ha llevado a las autoridades a intensificar las investigaciones.
¿Cómo han respondido las autoridades a estos incidentes de violencia en Florida?
Las autoridades han intensificado las investigaciones en respuesta a la creciente violencia en Florida. Se han realizado arrestos y se han solicitado informes ciudadanos para obtener más información sobre los incidentes. Además, hay una mayor presencia policial en las áreas afectadas.
¿Qué otros incidentes de violencia han ocurrido recientemente en Florida?
Además del robo en Miramar, ha habido otros incidentes como el tiroteo en un supermercado en el sur de Florida y una adolescente herida por una bala perdida en Miami-Dade. Estos eventos reflejan una tendencia preocupante de violencia en la región, afectando tanto a residentes como a visitantes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.